СБУ продолжает систематически уменьшать военную, логистическую и экономическую способность врага.

Этой ночью во временно оккупированном Крыму беспилотники ЦСО "А" Службы безопасности Украины и Сил специальных операций ВСУ поразили ряд объектов, которые работают на войну против Украины, сообщили УНИАН источники в спецслужбе.

По словам собеседника, среди них:

Феодосийский морской нефтяной терминал - беспилотники попали минимум в пять резервуаров. На территории нефтебазы фиксируется масштабный пожар;

подстанция 220 кВ "Кафа" (г. Феодосия), которая является частью энергомоста РФ - Крым. Повреждены силовые трансформаторы, закрытая распределительная установка, диспетчерская, а также помещения с защитной автоматикой. Начались перепады напряжения;

подстанция 330 кВ "Симферополь" - там прогремела серия взрывов.

"СБУ продолжает систематически уменьшать военную, логистическую и экономическую способность врага вести войну против Украины. Наши технические возможности позволяют устраивать "хлопок" как на временно оккупированных территориях, так и в глубоком тылу РФ. Эта работа будет продолжаться", - сообщил информированный источник в СБУ.

