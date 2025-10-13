Звезда не была замужем.

79-летняя американская актриса, лауреат премии "Оскар" и звезда фильма "Крестный отец" Дайан Китон умерла 11 октября. До сих пор неизвестна официальная причина смерти, однако уже заговорили, кому же достанется состояние голливудской знаменитости.

Как пишет издание The Daily Mail, актриса имела успешную карьеру, а также удачно инвестировала в недвижимость. Поэтому за свою жизнь Дайан накопила немало средств, а именно специалисты оценивают ее состояние в 100 миллионов долларов. Эта сумма, вероятно, достанется ее детям.

"У Дайан было двое приемных детей - дочь Декстер, которой сейчас 29 лет и 25-летний сын Дюк, которого она воспитывала как мать-одиночка. Она никогда не выходила замуж, поэтому, скорее всего, ее дети унаследуют подавляющее большинство состояния", - отмечают журналисты.

Видео дня

Известно также, что Китон занималась довольно удачно перепродажей недвижимости. Например, в 2004 актриса купила дом в Лагуна-Бич за 7,5 миллиона долларов, который через два года продала за большую цену, а именно 12 миллионов долларов. В 2018 звезда приобрела дом в штате Аризона за 1,5 миллиона долларов, а уже через два года продала его за 2,6 миллиона долларов.

Напомним, ранее знакомые актрисы Дайан Китон рассказали о ее состоянии перед смертью.

Вас также могут заинтересовать новости: