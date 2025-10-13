Вкусный десерт в ресторане может стать достойным завершением ужина, однако если он будет некачественным – может испортить вам вечер. В статье для huffpost.com кондитеры рассказали о шести десертах, которые лучше не заказывать в ресторане, так как, скорее всего, вы не получите от них должного удовольствия.
Чизкейк
Для Клаудии Мартинес, кондитер ресторана Miller Union в Атланте, отмеченного звездой Мишлен, классический чизкейк — один из главных признаков того, что она находится в ресторане, ориентированном на туристов.
"Я помню, как ходил в ресторан, славящийся своими чизкейками", — рассказал кондитер Гас Кастро. "Я купил целый [торт], и мне сказали подождать не менее двух часов, пока он разморозится, так как им привозят их замороженными", что, без сомнения, подтверждает, что это не свежий чизкейк, приготовленный собственным кондитером.
Крем-брюле
"Крем-брюле — один из десертов, который я никогда не заказываю", — говорит Даниэлла Ли Рада, шеф-кондитер пяти ресторанов Signia by Hilton Atlanta. Она поясняет: "Большинство ресторанов используют для его приготовления порошковую основу, искусственную ваниль, чтобы снизить стоимость и скрыть её фальшивость".
Брауни
"Я никогда не заказываю брауни или пироги в ресторане на десерт", — говорит Амелия Гейст, кондитер The Lodge at Flathead Lake. "Это десерты, которые, на мой взгляд, отличаются тем, что их готовят в магазине, а не с нуля", и, как она отмечает, "купить смесь для брауни проще и выгоднее", чтобы испечь его дома и получить лучший результат.
Торт "Расплавленная лава"
"Обычно его делают из дешёвого шоколада с высоким содержанием сахара", — говорит Рада
А Кэрлис Васкес, шеф-кондитер отеля Forth Hotel Atlanta, говорит, что такие десерты, как правило, имеют привкус искусственных усилителей вкуса.
Пироги
Нет ничего лучше свежеиспечённого пирога, но, к сожалению, многие кондитеры не доверяют тем, что указаны в меню десертов.
"Если только они не указаны в меню как сезонные спецпредложения, их часто закупают из сторонних источников, потому что они отлично подходят для ресторанов, поскольку их легко хранить и сохранять свежими в морозильной камере", — сказала Гейст.
Васкес называет лимонное безе и вишнёвый пирог двумя основными вкусами, которых она избегает, поскольку "в них обычно используются усилители вкуса вместо натуральных фруктов", но больше всего критики вызывает лаймовый пирог. "Разочаровывающий, без оригинальности, слишком сладкий и обычно замороженный", — отмахнулась Мартинес.
Неудачно украшенные десерты
"Звездочка из взбитых сливок с мятным украшением, клубника, нарезанная, словно роза… всё это выдаёт, что десерт, возможно, был изготовлен в профессиональной пекарне", — рассказала Мартинес.
С другой стороны, слишком большое количество украшений также говорит о неопытности.
Кастро сказал: "Десерты, которые я никогда не закажу, — это те, в которых явно слишком много сахара, например, карамель, шоколадный соус, кусочки конфет… Чтобы в полной мере насладиться едой, десерты должны быть лёгкими и достаточно сладкими, чтобы люди могли их доесть".
