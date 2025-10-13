Меркель планировала обучать армию РФ в центрах с лазерным оружием, - The Telegraph

До аннексии Крыма правительство Ангелы Меркель готовило миллиардный проект по обучению российских военных по немецким стандартам.

Германия намеревалась помочь России создать восемь современных военных тренировочных центров - до того, как Москва вторглась в Крым в 2014 году. Об этом говорится в книге "Провал - расследование истории политики Германии в отношении России", пишет The Telegraph.

План, согласованный во времена канцлерства Ангелы Меркель, оценивался в 1 миллиард евро. Согласно ему, Бундесвер должен был обучать российских военных на базе немецкого опыта. Для этого в России планировали построить восемь боевых полигонов с самым современным оборудованием - лазерными пушками, системами моделирования боев, лекционными залами и электронными сенсорами, по образцу немецкого центра под Магдебургом.

Проект курировал оборонный гигант Rheinmetall, который поставлял бы оборудование. Как пишут авторы книги, немецкое правительство "приветственно отнеслось к желанию России к сотрудничеству", несмотря на все более агрессивное поведение Кремля.

"Немецкая политическая директива заключалась в том, чтобы приветствовать желание России к сотрудничеству и - насколько возможно - реализовать его", - заявил генерал в отставке Йозеф Нибекер, который тогда был военным советником Герхарда Шредера.

В 2011 году тогдашний министр обороны Германии Томас де Мезьер даже открыто заявил в Москве:

"Мы заинтересованы в современной, хорошо управляемой российской армии с точки зрения политики безопасности".

Проект свернули только после Крыма

Планы фактически остановили только после аннексии Крыма в 2014 году, когда стало понятно, что Москва не стремится к партнерству, а готовится к новым вторжениям.

Сам де Мезьер впоследствии признал, что имел "глубокие предостережения", но испытывал "большое давление" со стороны политиков, военных и промышленников.

Журналисты отмечают, что эти разоблачения ставят под сомнение публичные заявления Меркель о том, что именно Восточная Европа "не захотела диалога с Путиным".

Меркель перекладывает вину - что известно

В недавнем интервью венгерской газете Partizan бывший канцлер заявила, чтосопротивление Польши и стран Балтии переговорам с Путиным в 2021 году "косвенно способствовало его агрессии" годом позже.

"Я почувствовала, что Путин больше не воспринимает Минские соглашения серьезно, поэтому хотела нового формата прямых переговоров с ним как ЕС", - пояснила Меркель.

