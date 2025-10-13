'Черная пятница' для криптовалют: что происходит на рынке после масштабного обвала

Отмечается, что совокупная рыночная стоимость всех криптовалют уже выросла более чем на 6%.

Рынок криптовалют пережил один из самых масштабных обвалов, к которому привели заявление президента США Дональда Трампа о введении дополнительной пошлины в размере 100% на товары из Китая и ужесточения контроля за экспортом программного обеспечения.

Издание Bloomberg пишет, что большинство основных криптовалют уже восстанавливают свои позиции после того, как за сутки общие потери превысили 7,4 миллиарда долларов.

Согласно данным CoinGecko, совокупная рыночная стоимость всех криптовалют выросла более чем на 6% и в сегодня превысила 4 триллиона долларов. 13 октября утром в Лондоне биткоин торговался по цене около 115 000 долларов, после того как 10 октября в США его курс опустился ниже 105 000 долларов. Небольшие токены также восстановили часть позиций: курс эфира вернулся к отметке около 4100 долларов после падения ниже 3500 долларов.

Рост цен совпал с заявлениями Трампа и вице-президента Дж. Д. Вэнса, которые продемонстрировали готовность к заключению соглашения с Китаем.

"Восстановление вызвано примирительным заявлением Трампа. В перспективе риск появления негативных новостей, как и в течение всего 2025 года, остается высоким, и рынок подвержен любым дальнейшим заявлениям об эскалации торговой войны или любым другим рискам", - сказал соучредитель хедж-фонда DACM Ричард Галвин.

По данным биржи Binance, по состоянию на 9:25 биткойн торговался на уровне 115 500,63 доллара за монету.

Биткойн достиг рекордного уровня в 126 251 доллар всего 6 октября и по-прежнему остается на 23% выше по сравнению с началом года.

Стоит отметить, что в мае аналитики рынка предрекли рост стоимости биткоина. При этом аналитики Goldman Sachs Group, Inc. заявили, что у золота еще есть потенциал для роста.

