Гетман поделился, что эта ракета менее уязвима для средств противовоздушной обороны.

Появилась информация, что США могут передать Украине еще один тип ракет - "Барракуда". Военный аналитик Алексей Гетьман в эфире Украинского радио рассказал, что известно об этих ракетах.

Гетьман пояснил, что "Барракуда" является больше ракетой-дроном и имеет несколько модификаций.

"Но она несет боевую часть. Эта ракета несет 10, 40 или 50 килограммов в зависимости от модификации, которую испытывали. То есть это новая ракета", - отметил военный аналитик.

Видео дня

Также Гетьман пояснил, что эта ракета менее уязвима для средств противовоздушной обороны, но это по большому счету дрон.

В то же время, он добавил, что "Томагавк" - это все же ракета, которая летает на большую дальность и несет почти полтонны взрывчатки.

"Она хороша тем, что использует систему навигации через спутники и перед полетом в нее закладывается программа рельефа местности тем путем, которым она должна лететь. То есть делается полетное задание, и она может летать, прячась за складками местности", - рассказал Гетьман.

По словам аналитика, благодаря этим возможностям, ракету "Томагавк" может не увидеть или плохо видеть радиолокационная станция, которая является частью противовоздушного зенитно-ракетного комплекса, который захватывает и сопровождает цель.

"Поэтому она более опасна", - добавил военный аналитик.

Ракеты "Томагавк" для Украины: последние новости

Ранее УНИАН сообщал, что президент Украины Владимир Зеленский поделился, что еще ждет ответа от президента США Дональда Трампа относительно передачи ракет "Томагавк". По его словам, работа над этим вопросом продолжается. Зеленский добавил, что Украина, конечно, ждет положительного решения. Также президент Украины рассказал, что 12 октября имел телефонный разговор с главой Белого дома и Трамп признал, что в Украине ситуация сложнее, чем на Ближнем Востоке.

Также мы писали, что профессор Манхэттенского университета Игорь Айзенберг отметил, что США имеют ограниченное количество наземных пусковых установок под ракеты "Томагавк". При этом, он считает, что это обстоятельство не является преградой для их передачи Украине. Айзенберг предполагает, что армия США имеет лишь две батареи наземных пусковых установок для "Томагавков". Он добавил, что их начали выпускать только с 2024 года. По мнению Айзенберга, решение о передаче ракет Трамп будет принимать, исходя из собственного видения того, пойдет ли на пользу это лично ему или нет.

Вас также могут заинтересовать новости: