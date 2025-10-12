Эксперт рекомендует перед натиранием класть сыр в одно место.

Сыр используется во многих рецептах, однако его натирание может быть не самой легкой задачей. Поэтому разработчица рецептов Сара Хаас рассказала для издания Simply Recipes, как натирать сыр так, чтобы не травмировать себя и облегчить такую задачу.

По ее словам, перед натиранием она кладет кусок сыра в морозильную камеру.

Эксперт советует положить сыр на 30 минут в морозилку. Этого времени достаточно, чтобы продукт частично замерз и стал тверже, благодаря чему его будет легче натереть без лишних усилий.

Видео дня

"Долгое время замораживания не обязательно лучше. Полностью замороженный сыр невозможно натереть, и вам придется ждать, пока он разморозится, что противоречит самой цели замораживания. Более крупные куски сыра могут потребовать немного больше времени, но для уверенности проверьте их через 30 минут. И если вы не натерли весь кусок, не беда. Заверните его и храните в холодильнике", - отметила Хаас.

3 полезных совета по натиранию сыра

Если ваш сыр твердый, как пармезан и грана падано, то он может быть слишком сухим, чтобы его легко натереть. Чтобы решить эту проблему, добавьте немного влаги и заверните кусок в едва влажную марлю или чистое влажное бумажное полотенце, рекомендует автор рецептов.

"Затем положите его в пакет с застежкой и храните в месте с высокой влажностью, например, в отделении для сыра в холодильнике. В зависимости от того, насколько сухой ваш сыр, это может занять от часа до одного дня", - подчеркнула специалист.

Защитите свои пальцы. Для трения твердых сыров следует использовать силиконовую прихватку, чтобы крепко держать сыр и защитить пальцы. Сыр может быть скользким, поэтому не следует исключать возможность травм.

Используйте пергаментную бумагу для сбора сыра. Положите большой кусок пергаментной бумаги под терку, чтобы собрать весь натертый сыр. Хаас не советует использовать миску, ведь она может быть неустойчивой. Пергаментная бумага на вашей столешнице обеспечит безопасную, ровную поверхность. Когда вы закончите натирать сыр, поднимите пергамент и сдвиньте с него сыр для приготовления или хранения.

Другие советы экспертов

Также эксперты рассказали, что делать, чтобы не запотевали окна в машине. Специалисты отметили, что этот продукт может "значительно улучшить" видимость во время поездок.

Кроме того, эксперт объяснил, как правильно упаковать чемодан в путешествие. Речь идет о методе свертывания, что является одной из тех тех техник, которые кажутся слишком хорошими, чтобы быть правдой, пока вы не попробуете их.

Вас также могут заинтересовать новости: