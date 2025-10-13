Считается, что помогает бороться с конденсатом и плесенью, но так ли это на самом деле?

Людям снова советуют ставить миски с солью на окна в зимний период, чтобы бороться с сыростью и плесенью в доме. Этот метод, популярный в народных советах, обещает "вытягивать" влагу из воздуха и снижать образование конденсата, который образуется, когда водяной пар в доме или автомобиле встречает холодную поверхность, например стекло окна, и превращается обратно в жидкость. Но действительно ли такой способ эффективен, или это всего лишь миф?

"Конденсация зависит не от конкретной температуры, а от разницы между двумя температурами: температурой воздуха и температурой точки росы. Точка росы — это температура, при которой воздух насыщается влагой и больше не может удерживать водяной пар. Любое дальнейшее охлаждение вызывает конденсацию", — объясняет Национальное управление океанических и атмосферных исследований США (NOAA), передает IFL Science.

Что сделать, чтобы не было конденсата

С конденсатом можно бороться разными способами, поскольку он может привести к сырости, плесени и повреждению оконных рам. В машине это делается с помощью кондиционера, замены воздуха на менее влажный снаружи и продувки стекол.

В доме бороться с конденсатом сложнее, но принципы те же. Один из советов — поставить миску с солью у окна в холодное время года.

"Соль естественным образом поглощает влагу из воздуха, уменьшая образование капель на стекле. Просто заполните мелкую миску или банку солью — столовой или каменной. Количество зависит от размера окна. Обычно одной небольшой миски достаточно", — говорит эксперт по дому и саду Энди Эллис. Когда соль слипается, пора заменять её свежей, чтобы метод продолжал работать.

Однако эффективность этого способа ограничена. Соль начинает активно поглощать влагу только при высокой влажности. При относительной влажности до 74% и 20°C соль практически не поглощает водяной пар.

Для реального решения проблемы важна вентиляция. В домах можно использовать встроенные в окна вентиляционные отверстия или просто приоткрывать окна, чтобы влажный воздух выходил, а водяной пар не оседал на холодной поверхности, устраняя необходимость ставить миски с солью каждый день.

