Из-за вражеской атаки пострадал 60-летний мужчина.

Ночью 13 октября российская оккупационная армия нанесла массированный дроновой удар по Одесской области, из-за попадания в пригороде областного центра вспыхнул масштабный пожар на складах с одеждой. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления ГСЧС в Одесской области.

По данным спасателей, в результате попаданий вспыхнули масштабные пожары в складах с текстильной продукцией (тканями, одеждой, обувью и т.д.) и швейным оборудованием на площади более 5 000 кв. метров. Также сгорела одна машина.

Как уточнила пресс-секретарь регионального главка ГСЧС Марина Аверина, ликвидацию последствий атаки осложняла большая пожарная нагрузка и отсутствие противопожарного водоснабжения на объекте. Пожарные организовали бесперебойную подачу воды из водоисточников рядом расположенных объектов.

По предварительной информации, пострадал один человек. Согласно сообщению, от ГСЧС привлечено 16 единиц техники и 56 спасателей, также в тушении приняли участие КУ "ЦБГ Авангард", пожарное подразделение Национальной гвардии Украины и добровольцы.

По состоянию на 8:00, ликвидация последствий вражеской атаки продолжается.

В пресс-службе Одесской областной прокуратуры УНИАН уточнили, что во время атаки Одесского района повреждены с последующим возгоранием 4 складских помещения. Пострадал 60-летний мужчина, его доставили в больницу. Начато расследование по ч. 1 ст. 438 УК Украины (военные преступления).

Удары РФ по Одесской области

Напомним, ночью 12 октября российская армия нанесла по Одесской области дронового удара, повреждены объекты электроэнергетики и газотранспортной инфраструктуры.

Ночью 11 октября из-за вражеского удара без электроснабжения в Одесской области остались 44 населенных пункта, в Одессе из-за атаки были проблемы с работой городского электротранспорта.

