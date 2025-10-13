Чтобы удачно провести сегодняшний день, запомните главные обычаи 13 октября.

Дата 13 октября по народным верованиям связана с купанием и чистотой. Верующие молятся украинской иконе, а на международном уровне проводится несколько шуточных мероприятий. Мы рассказали, какой сегодня праздник нужно отметить и какие действия под строгим запретом.

Какой сегодня праздник церковный

Храмы, которые проводят богослужения по новому стилю, чтят мучеников Карпа, Папила и Агафонику, а также Иверско-Мирненскую икону Богородицы, которая сейчас находится в Винницкой области. Святому образу можно помолиться мысленно или лично о утешении в беде, мудром совете, исцелении для себя или близких.

Если хотите знать, какой сегодня церковный праздник есть в старом календаре, то почтите Михаила Киевского, первого митрополита столицы.

Какой сегодня праздник в Украине

13 октября некоторых известных украинцев вспоминают в связи с тем, что это их день рождения - ботаника Льва Ценковского, врача и биохимика Валентину Радзимовскую, историка Михаила Сикорского и футболиста Михаила Старостяка.

Нет сведений о том, чтобы отмечался какой-либо праздник сегодня в Украине. Это обычный понедельник для нас.

Какой сегодня праздник в мире

ООН установила на эту дату День уменьшения вреда от природных действий. В честь него экологические организации по всей планете обсуждают, как человечеству защититься от цунами, землетрясений, ураганов и других катастроф.

Другие всемирные праздники сегодня в основном связаны со сферой здравоохранения либо имеют юмористический характер. Это День борьбы с тромбозом, День информирования про рак молочной железы, День скептика, День неудачников, День "Говори проще".

Также сегодня праздник появления на свет отмечается у таких знаменитостей: актер Саша Барон Коэн, музыкант Пол Саймон, певец Пак Чимин, пловец Ян Торп, актер и шансонье Ив Монтан и политик Маргарет Тэтчер.

Что сегодня за праздник в народе

Древние люди наблюдали за закономерностями в природе и придумали приметы об этой дате:

прогремел гром - к теплой бесснежной зиме;

если лебеди уже улетели на зимовку, то осень будет короткой;

рыба выпрыгивает из воды - к потеплению;

если ночью за облаками не видно луны, то погода испортится.

Наши предки в эту дату убирали на зиму улья и продавали продукты пчеловодства на осенних ярмарках. Для крепкого иммунитета следуют съесть немного натурального меда или пчелиных сот.

Также в верованиях в праздник сегодня предписано купаться в бане или горячих источниках, а также умываться святой водой - водные процедуры будут вдвойне полезными.

Что нельзя делать сегодня

Под запретом конфликты, споры, обсуждение старых обид и забытых проблем. Не стоит убивать насекомых и пауков. Также 13 октября - праздник, неудачный для тяжелой работы по дому и на участке.

