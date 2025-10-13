НАТО зафиксировало появление субмарины Б-261 "Новороссийск", способной запускать крылатые ракеты "Калибр".

Вблизи побережья Франции зафиксировали российскую подводную лодку Б-261 "Новороссийск".

Командование Военно-морских сил НАТО сообщило, что ситуация под контролем, а субмарина могла всплыть из-за технической неисправности.

Фрегат французского флота следил за морскими подступами Альянса и отметил присутствие российской субмарины. НАТО подтвердило, что постоянно следит за ситуацией в Атлантике и готово защищать свои страны-члены.

Б-261 "Новороссийск" входит в состав 4-й отдельной бригады подводных лодок Черноморского флота РФ. Она оснащена шестью торпедными аппаратами и может нести до 18 торпед. Кроме того, лодка способна запускать до четырех крылатых ракет "Калибр".

Гибридные операции РФ против НАТО

Как сообщал УНИАН, 10 октября на границе Эстонии с Россией заметили передвижение многочисленного отряда вооруженных мужчин.

Департамент полиции и пограничной охраны временно закрыл проезд через т.н. Саатсеский сапог на восточной границе Эстонии.

Россия начала новый этап подготовки к потенциальному конфликту с НАТО, известный как "Фаза ноль". Обнаружение так называемых "зеленых человечков" на границе с Эстонией указывает на формирование информационно-психологического плацдарма перед возможной будущей войной, сообщает ISW.

