На борту новейшего авианосца Великобритании HMS Prince of Wales ежедневно готовят до 8 тысяч порций блюд - от классических стейков до экзотических деликатесов.

Когда журналисты в последний раз поднимались на борт британского авианосца "Принц Уэльский", моряки прежде всего говорили не о боевых миссиях, а о еде. И не зря, ведь кухня этого гиганта, который недавно вернулся из восьмимесячного развертывания в Индо-Тихоокеанском регионе, давно получила репутацию лучшей в Королевском флоте, пишет Business Insider.

Ежедневно 71 повар и еще более 70 работников кейтеринга готовят для 1600 членов экипажа до 8000 порций пищи - завтрак, обед, ужин и даже полуночную трапезу. Меню общее для всех - от адмиралов до рядовых моряков.

"Еда - это моральный дух", - отмечает старшина Крейг "Джако", который наблюдает за камбузами корабля.

Меню, достойное пятизвездочного отеля

Еженедельное меню включает тематические вечера - от шотландского до мексиканского, рыбу по пятницам, стейки по субботам и классический воскресный ужин с жареной едой.

Среди любимых блюд экипажа - карри, баранина, рыба с картофелем фри и тирамису.

Во время стоянки в Сингапуре на обед подавали филе лосося, колбаски с луком, запеченные стейки, картофельное пюре, салаты и суп дня.

А вечером - итальянская кухня: лазанья, курица пармезан, баранина по-римски, фокачча и тирамису на десерт.

Авианосец пополняет запасы в каждом порту, где останавливается, покупая продукты у местных поставщиков.

Так, в Сингапуре камбуз HMS Prince of Wales приготовил филе утки Хойсин, тофу, спринг-роллы и креветочные чипсы, а в Австралии - даже стейки из кенгуру.

По словам офицера по логистике лейтенанта Дэна, планирование пищевых запасов начинается за 14 месяцев до развертывания.

"Мы отправляемся из Британии с замороженными продуктами, но постоянно пополняем запасы - мясо, молоко, овощи. Еда должна быть разнообразной, чтобы экипаж чувствовал себя как дома", - объясняет он.

Еда как часть боевого духа

Несмотря на ограниченное пространство, "Принц Уэльский" предлагает морякам настоящий комфорт: три спортзала, сауны, караоке, кафе, даже симулятор гольфа.

Но главной роскошью остается еда, которая напоминает о доме.

"После 12-часовой смены ты просто хочешь прийти, поесть и почувствовать домашний уют. Это - самое важное", - говорит офицер Дэн.

Хотя HMS Prince of Wales на 20% меньше американского USS Gerald R. Ford, он побеждает в главном - в умении кормить своих моряков не пайками, а полноценно.

Как сообщал УНИАН, даже современные авианосцы сохраняют "острова" справа - комбинацию удобства, физики и традиции, сформировавшую облик флотов мира.

Первым идею разместить "остров" на палубе еще в 1915 году предложил летный офицер Королевского флота Г. А. Уильямсон. И это не просто традиция, а следствие законов физики и исторического опыта

