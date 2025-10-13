Соединённые Штаты не будут продавать ракеты Украине напрямую.

Президент США Дональд Трамп заявил, что может одобрить передачу крылатых ракет "Томагавк" Украине, если Россия продолжит войну. При этом он добавил, что, возможно, сначала обсудит этот вопрос с Владимиром Путиным, поскольку такие действия станут "шагом вперёд" в войне.

При этом Трамп заявил, что Соединённые Штаты не будут продавать ракеты Украине напрямую, а предоставят их НАТО, которое затем может предложить их украинцам, пишет Politico.

"Да, я мог бы сказать ему (Путину), что если война не будет завершена, мы вполне можем это сделать", — сказал он. "Мы можем и не сделать этого, но мы можем это сделать… Хотят ли они, чтобы "Томагавки" летели в их сторону? Не думаю".

При этом он подчеркнул, что планирует сначала обсудить вопрос "Томагавков" с Россией.

"Думаю, я мог бы поговорить об этом с Россией, если честно. Я сказал об этом президенту Зеленскому, потому что "Томагавки" — это новый шаг агрессии. Вы понимаете".

Этот комментарий президента — его самая сильная на сегодняшний день позиция по поводу возможности продажи ракет "Томагавк". Ранее Трамп заявлял, что хочет знать, что Украина планирует делать с ракетами "Томагавк", потому что он не хочет эскалации войны между Россией и Украиной.

Трамп также похвалил стойкость Украины в войне.

"Я отдаю должное Украине за то, что она так хорошо справилась. Они очень хорошие бойцы. Думаю, президент Путин будет выглядеть великолепно, если уладит этот вопрос, и я думаю, он его уладит. Если он этого не сделает, это не пойдёт ему на пользу", - подчеркнул Трамп.

Ракеты Томагавк для Украины

Ранее президент Украины Владимир Зеленский сказал, что если США передадут Украине ракеты Tomahawk, то удары будут наноситься исключительно по российским военным целям.

При этом на вопрос, одобрил ли американский лидер передачу ракет Украине, Зеленский ответил, что пока работа над этим вопросом продолжается.

