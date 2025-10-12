13 октября по новому православному календарю в Украине чтут чудотворную Иверско-Мирненскую икону Божией Матери, известную как "Мироточивая" - одну из самых почитаемых святынь Украины. С какими просьбами обращаются к ней, народные традиции и приметы этой даты, а также какой сегодня церковный праздник по старому стилю - рассказываем в материале ниже.
- Что за праздник сегодня церковный в Украине
- С какими молитвами идут к чудотворной иконе, традиции и что сегодня нельзя делать
- Приметы 13 октября
Что за праздник сегодня церковный в Украине
13 октября (по старому стилю это дата 26 октября) в православной церкви Украины отмечают день чудотворной Иверско-Мирненской иконы Божией Матери, которую также называют "Мироточивая".
Сейчас икона находится в селе Мирное (бывшая Кировка), что в Винницкой области. В местную церковь образ привез настоятель протоиерей Виталий Трач из Браиловского женского монастыря под Винницей. И в 2007 году, в праздник архистратига Михаила по старому стилю (21 ноября) икона замироточила. С тех пор святыня мироточит постоянно, иной раз за сутки собирается более литра мира. Иверско-Мирненская икона считается чудотворной: известны случаи исцеления как перед образом, так и от мира. Часто рассказывают историю семьи, прилетевшей из Германии, чтобы взять мира для своей дочери больной туберкулезом костей. Говорят, что девочке стало легче еще до того, как самолет с ее родителями приземлился в Мюнхене. Вскоре болезнь отступила совсем. В благодарность родители подарили киоту иконы красивую корону.
Святыня побывала во многих храмах Винницкой области и Украины: в Киеве, Львове, Черкассах, Умани, Ужгороде, Кропивницком, Житомире и других городах.
Интересно, что в Мирненском храме мироточат и другие образы - икона Всех святых, которые местные жители принесли из разрушенного Покровского храма (она замироточила у верующих дома), а также образ Христа Спасителя.
Какой православный праздник сегодня по новому стилю отмечают еще:
- вспоминают священномучеников Карпа, епископа Фиатирского, Папилу, диакона, мученика Агафодора и мученицу Агафонику;
- преподобного Вениамина, затворника Киево-Печерского;
- мученика Флорентия Солунского;
- священномученика Вениамина, диакона;
- преподобного Никиту, исповедника.
Ранее мы также рассказывали, какой сегодня церковный праздник по старому календарю - 13 октября чтут память святителя Михаила, первого митрополита Киевского.
С какими молитвами идут к чудотворной иконе, традиции и что сегодня нельзя делать
К образу Богородицы на чудотворной Иверско-Мирненской иконе верующие обращаются с просьбами дать здоровья и исцелить от недугов, как физических, так и душевных, защитить от бед, утешить в нелегкую минуту, наставить на правильный путь тех, кто сошел с него.
В народе день называют Иверская, а еще Банный день - считается, что если хорошо выкупаться и попариться до захода солнца, то уйдут все болезни и будешь здоровым целый год.
Церковь в этот день не одобряет ссор, клеветы, зависти, жадности, а также мести. Не стоит отказывать в помощи, отчаиваться.
По народным обычаям сегодня запрещено лениться и хвалиться своими достижениями, тяжелую работу по дому также советуют перенести на другой день. Читайте более подробно, какой сегодня праздник отмечают в народном календаре.
Приметы 13 октября
По погоде и природе дня судят о предстоящей зиме и как скоро похолодает:
- снег сегодня выпал - зима наступит нескоро;
- журавли уже улетели - скоро начнутся морозы;
- луна в туманной дымке - погода испортится.
В этот день подмечают: если петух кукарекает раньше обычного - жди тепла.