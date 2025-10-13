Известная украинская актриса Ольга Сумская, которая ранее рассказала о бизнесе своей 23-летней дочери, заговорила и о собственном деле.
Не секрет, что звезда кино в 2020 году основала собственный бренд по производству платьев и создала уже несколько коллекций. Но сейчас, по словам Сумской, этот бизнес она поставила на паузу и объяснила причину своего решения.
"Создала несколько коллекций, но, к сожалению, после полномасштабного вторжения все подорожало. И отшивать сегодня в таком масштабе платья - это очень трудно", - отметила актриса в проекте "Ближче до зірок".
Однако Ольга добавила, что может вернуться к производству платьев, когда закончится война.
"Когда наступит мир, то я возобновлю дело и создам свою новую коллекцию", - отметила звезда.
Кстати, сейчас актриса активно поддерживает начинания младшей дочери Анны, которая создала свой бренд по производству женской спортивной одежды.
"Как можно не поддержать детей? Аня разрабатывала лекала в течение года. Она сама рисовала, сидела по ночам. Не может что-то достойное родиться просто так. Анечка у меня очень мудрая девочка, даже не по годам. Я многим вещам у нее учусь", - рассказала Ольга.
