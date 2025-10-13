12 октября К-индекс достиг 8, что свидетельствует об очень сильной магнитной буре.

Еще 10 октября на Земле началась новая магнитная буря и сегодня, 13 числа, она продлится. Об этом свидетельсвуют данные Британской геологической службы.

По данным экспертов, причиной этой магнитной бури является корональная дыра на Солнце.

Meteoagent также подстверждает, что 13 октября ожидается магнитная буря. К-индекс уже поднялся до уровня 5,6, что приближается у геомагнитной буре G2 - это сильная геомагнитная буря, которая может вызывать короткие сбои в электросетях и влиять на связь.

Видео дня

Как считается, такие магнитнаые бури могут влиять на самочувствие некоторых людей, вызывая у них неприятные симптомы. Речь идет об утомляемости, голловной боли и головокружении, повышенном сердцебиении и прочем.

Как защититься от магнитных бурь - советы

Магнитные бури способны вызывать головную боль, усталость, раздражительность и скачки давления. Чтобы смягчить их влияние, важно заранее подготовиться. В такие дни старайтесь больше отдыхать, не перенапрягаться и высыпаться. Избегайте стрессов, громких мест и конфликтов.

Рацион тоже имеет значение: уменьшите количество кофе и алкоголя, ешьте больше овощей, рыбы, орехов и продуктов, богатых магнием. Пейте достаточно воды, ведь обезвоживание усиливает симптомы.

Тем, кто страдает сердечно-сосудистыми заболеваниями, стоит внимательно следить за самочувствием и иметь под рукой необходимые лекарства. Полезно проводить время на свежем воздухе, гулять в парке.

Вас также могут заинтересовать новости: