Президент США вскоре отправится в Египет на мирный саммит.

Президент США Дональд Трамп в Кнессете (парламенте Израиля) заявил об окончании войны в Секторе Газа. "Для меня это большая честь — великий и прекрасный день. Новое начало", - написал он в книге почетных гостей.

Кроме того, известно, что были освобождены все израильские заложники, которые были захвачены ХАМАС после нападений 7 октября 2023 года и 737 дней плена, пишет The Telegraph.

ХАМАС обязался передать останки части из 28 израильтян, погибших или вывезенных в Газу после тех событий.

СМИ пишет, что первые из освобожденных заложников — 24-летний Алон Оэль, 28-летняя Гали Берман, 24-летний Гай Гильбоа-Далаль и 25-летний Эйтан Мор выглядели бледными, когда встречались с израильскими солдатами после возвращения из Газы.

После этого этапа израильские власти освободят 2000 палестинских заключённых из тюрем.

Окончание войны в Газе - что известно на текущий момент

Ожидается, что президент США встретится с семьями заложников, прежде чем отправиться в Египет на мирный саммит с другими мировыми лидерами. Миллионы израильтян наблюдали за этим событием с замиранием сердца, надеясь на окончание испытаний, начавшихся после нападения ХАМАС 7 октября 2023 года.

Ранее УНИАН сообщал, что недавно Израиль и ХАМАС подписали первую фазу мирного плана по Газе. Израиль, в частности, отведет свои войска к согласованной линии. Это должно стать первым шагом к "прочному, длительному и вечному миру".

Вице-президент США Джей Ди Вэнс и вовсе заявил, что в первые в своей жизни он может увидеть мир на Ближнем Востоке. Он добавил, что американские военные будут контролировать соблюдение условий перемирия.

