Таким образом Путин хочет поощрить российских производителей топлива продолжить поставки на внутренний рынок.

Российский диктатор Владимир Путин существенно ослабил правила предоставления топливных субсидий для российских нефтеперерабатывающих заводов из-за успешных атак украинских беспилотников, пишет Bloomberg.

Издание отмечает, что 11 октября глава Кремля подписал указ, который позволяет нефтеперерабатывающим заводам (НПЗ) в России сохранять право на субсидии даже в случае, если рыночные оптовые цены на бензин и дизельное топливо значительно превысят установленные правительством страны-агрессора так называемые "пороговые цены". Примечательно, что эти изменения будут действовать с 1 октября 2025 года по 1 мая 2026 года.

Объясняется, что этими изменениями российский президент планирует поощрить отечественных производителей топлива продолжать поставки на внутренний рынок в условиях привлекательных экспортных цен.

Указывается, что действующие правила позволяют выплачивать НПЗ субсидии в случае, если рыночная оптовая цена на бензин не превышает 10% от "пороговой", или 20% - для дизельного топлива.

Приводятся данные, что за прошлый 2024 год российское правительство выплатило НПЗ 1,8 триллиона рублей субсидий, а за девять месяцев 2025 года - только 716 миллиардов.

В статье говорится, что с начала августа Украина усилила атаки на российскую нефтяную промышленность. Указывается, что неоднократно были нанесены удары по нефтеперерабатывающим заводам, что привело к снижению объемов переработки нефти, углубило топливный кризис и вызвало рост внутренних цен в России.

Последствия атак на НПЗ России

Ранее УНИАН сообщал, что россияне начали затягивать антидроновоими сетками свои НПЗ с целью их защиты от дроновых атак. Российская компания Amast Power Lines создала "антидроновую универсальную опорную конструкцию" КОЗ-У-Ш, которая предназначена для защиты различных объектов от ударов дальнобойных беспилотников. В компании пояснили, что эта конструкция представляет собой сетку из вертикально расположенных тросов, на которые укладывается габионная сетка. Эта конструкция предназначена для защиты резервуаров объемом от 400 до 50 000 кубических метров. Производители заверили, что произвели уже около 150 единиц КОЗ-У-Ш. Также они добавили, что уже якобы есть случаи, когда эта конструкция успешно защитила такие объекты от атак беспилотников.

Также мы писали, что по данным ВВС, по меньшей мере в 57 регионах России есть перебои с поставками бензина. Издание отмечает, что часть автозаправок прекращает работу, стоимость топлива растет, а власти страны-оккупанта уже объявили о запрете экспорта нефтепродуктов до конца года. Жители разных регионов указывают на очереди на АЗС, ограниченный отпуск топлива и отсутствие отдельных марок бензина. О таких проблемах сообщают жители Дальнего Востока - из Забайкалья, Приморья и Сахалинской области.

