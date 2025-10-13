Россияне избегают городских боев.

Россияне из-за низкого качества своей пехоты в последнее время избегают городских боев. О тактике врага на фронте рассказал пресс-офицер 14 бригады оперативного назначения Червона калина Национальной гвардии Украины Максим Бакулин в эфире "Киев24".

"Риск резкого изменения тактики всегда есть, мы это видели и с мотоциклами, и с самокатами, и с тактикой пропитки... В любом случае им нужно оправдывать эти потери, хоть чем-то, хоть как-то. И изменение тактики может быть, но сейчас качество их пополнения, именно пехоты, достаточно низкое", - рассказывает он.

Он отмечает, что именно из-за низкого качества пехоты враг все это время избегал городских боев, поскольку у него "нет ресурса, чтобы положить там еще вдвое, втрое больше".

По его словам, трасса Покровск-Доброполье, и вообще логистические пути сейчас очень сложные.

"Мы сейчас наблюдаем, что как только на поле боя появляется так называемая "коробочка" с любой стороны, как с нашей, так и с их, в нее летит все".

Он добавил, что сейчас уничтожается очень много автомобилей, из-за этого есть проблемы с логистикой и эвакуацией.

Он также отметил, что существует проблема со средствами противодействия вражеским дронам.

"Дроны, которые летают, они разнообразны - начиная от крыльев ударных, которые прорывают сетку, где она есть, и попадают в машины, до дронов на оптоволокне, которые не поддаются воздействию наших средств РЭБ", - объяснил военный.

Ситуация на фронте

По сообщению аналитиков DeepState, украинским защитникам удалось отбросить противника вблизи Нового Шахового, Золотого Колодца, Кучерова Яра и Новопавловки в Донецкой области. В то же время враг продвинулся в Кучеровом Яру и вблизи Шахового в Донецкой области.

Кроме того, ВСУ улучшили тактическое положениев районе населенного пункта Малые Щербаки, что в Степногорской громаде Запорожской области.

