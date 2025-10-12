В конце концов другой украинский беспилотник смог перехватить цель.

Россияне распространяют фейковые видео с работой якобы автоматической системы уклонения от украинских дронов-перехватчиков. Об этом в своем телеграм сообщил специалист их систем РЭБ и связи Сергей "Флеш" Бескрестнов.

"Противник демонстрирует работу системы уклонения "Герберы" от нашего ударного БПЛА. Это не система уклонения, это оператор "Герберы", который ею управляет и видит с камеры заднего вида ситуацию в небе", - написал он.

"Флеш" акцентировал, что в видео на российском беспилотнике можно разглядеть две антенны от модема радиоуправления. Такая же система радиоуправления с недавних пор применяется и на некоторых "Шахедах".

Системы уклонения на российских дронах

Как писал УНИАН, с недавних пор российские дроны получили системы уклонения от украинских дронов-перехватчиков. На это в частности жаловался заместитель командира Третьего армейского корпуса Максим Жорин. По его словам, в российских дронах появились датчики, реагирующие на появление другого беспилотника рядом, и дающие команду на резкий набор высоты.

Между тем россияне переняли украинский опыт использования дронов-перехватчиков и пытаются его масштабировать, чтобы защитить от украинских дронов собственные НПЗ.

