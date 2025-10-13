КНДР ранее пообещала разработать подводные лодки, способные запускать баллистические ракеты.

Северная Корея, вероятно, получила техническую помощь от России в разработке подводных лодок. Об этом заявил в понедельник министр обороны Южной Кореи Ан Гю Бак, пишет Reuters.

КНДР ранее пообещала разработать подводные лодки, способные запускать баллистические ракеты, и провела испытательные пуски таких ракет с подводных платформ. Северная Корея также занимается разработкой атомных подводных лодок.

Ан заявил, что, по всей видимости, Северная Корея получает "различные технологии" для разработки подводных лодок.

Однако министр заявил, что преждевременно делать вывод о том, что Пхеньян провел испытательный пуск баллистической ракеты подводного базирования (БРПЛ) с подводной лодки.

По оценкам южнокорейской разведки, за последние два года Северная Корея и Россия значительно расширили военное сотрудничество - Пхеньян направил тысячи своих военнослужащих для участия в войне против Украины в обмен на экономическую и военно-техническую помощь.

Оружие КНДР

Ранее в Северной Корее представили новое гиперзвуковое оружие во время выставки "Самооборона-2025" - пусковую установку Hwasong-11Ma. В новом вооружении баллистическая ракета KN-23 могла быть объединена с гиперзвуковым планирующим блоком. KN-23 является одним из видов оружия, которое Северная Корея поставляла России во время ее полномасштабного вторжения в Украину. Аналитики считают, что эту ракету могли модифицировать в гиперзвуковую на основе проверки боевых характеристик.

Также СМИ сообщали, что в КНДР разработали собственную реактивную систему HIMARS.

