В то же время подорожали такие популярные овощи, как помидоры и огурцы.

Активная уборка урожая картофеля в Украине поспособствовала снижению цен на этот овощ. Сейчас оптовые цены на картофель составляют 10-12 грн/кг против 11-14 грн/кг на прошлой неделе, сообщают аналитики проекта EastFruit.

Подешевели также белокочанная капуста - с 8-12 грн/кг до 6-12 грн/кг и морковь - с 10-12 грн/кг до 9-12 грн/кг.

А вот сезон помидоров и огурцов, похоже, закончился. Томаты подорожали с 18-40 грн/кг до 20-50 грн/кг, а цены на огурцы растут уже почти месяц. На этой неделе ими торгуют по 40-75 грн/кг, предыдущая цена - 35-50 грн/кг.

Сладкий перец также существенно подорожал. Сейчас килограмм стоит 55-70 гривен, в то время как за неделю до того его продавали в пределах 20-65 гривен. Подорожала и брокколи - с 40-55 грн/кг до 45-60 грн/кг.

Среди ходовых овощей, которые подешевели, баклажан - с 38-45 грн/кг до 30-40 грн/кг и пекинская капуста - с 33-38 грн/кг до 25-35 грн/кг.

Диапазон цен на цветную капусту расширился - с 40-45 грн/кг до 35-55 грн/кг, а килограмм чеснока подорожал до 70-140 гривен с предыдущих 60-120 гривен.

В сегменте фруктов и ягод резко выросли цены на арбуз - с 6-15 грн/кг до 8-15 грн/кг и дыню - с 20-40 грн/кг до 30-40 грн/кг. Продолжили дорожать черника - с 180-420 грн/кг до 220-400 грн/кг и нектарин - с 60-110 грн/кг до 80-110 грн/кг.

В то же время активные продажи сливы и винограда привели к снижению цен. Сливы сейчас продают по 10-45 грн/кг против 20-45 грн/кг на прошлой неделе, а виноград стоит 60-100 грн/кг по сравнению с предыдущими 70-100 грн/кг.

Цены на продукты в Украине - прогнозы экспертов

Президент ассоциации пекарей Юрий Дученко отметил, что до конца года в Украине прогнозируют рост цены на хлеб. По его словам, подорожание будет в пределах 5-10%.

А вот относительно цен на картофель в ближайшее время можно быть спокойным. Сейчас ситуация в отрасли значительно лучше, чем в прошлом году. Поэтому существенное подорожание овоща может произойти только в случае форс-мажоров вроде заморозков или затяжных проливных дождей, говорят производители.

