В Кремле увидели 'дуализм' в позиции Трампа по Украине

Песков заявляет, что РФ "поддерживает каналы диалога с американскими переговорщиками".

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что Москве "импонируют" заявления США о готовности содействовать урегулированию войны в Украине. В то же время, по его словам, в позиции президента Соединенных Штатов Дональда Трампа в отношении Украины Россия "видит дуализм". Об этом пишут российские СМИ.

"С одной стороны, они поставляют оружие Украине, хотя президент Трамп говорит, что, мол, мы не знаем, кому мы поставляем, мы поставляем НАТО, все остальное – не наше дело. С другой стороны, нам импонирует то, что США готовы содействовать мирному урегулированию", – сказал Песков.

Также он сообщил, что Россия якобы поддерживает каналы диалога с американскими переговорщиками по вопросам урегулирования ситуации в Украине.

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Кроме того, пресс-секретарь заявил, что российский диктатор Владимир Путин "уже озвучил все предложения России по Украине, мол, Киев "знает, что нужно делать, чтобы война закончилась".

"Реакция на новые возможные предложения по Украине будет зависеть от того, насколько они соответствуют интересам РФ", – добавил он.

Переговоры о мире

Как сообщал ранее УНИАН, президенты Украины и США Зеленский и Трамп должны встретиться во вторник в Белом доме. Эту информацию Reuters подтвердил представитель администрации Трампа. Украинский же источник сообщил, что официальные лица Украины и США обсуждали предложение о прекращении боевых действий в воздухе, которое планируется представить российской стороне в рамках нового раунда мирных инициатив, призванных положить конец войне в Украине.

Также мы писали, что недавно Зеленский провел переговоры с представителями Трампа Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером. Они обсудили по телефону перспективы проведения более активной дипломатической работы и продвижения к заключению соглашения о прекращении полномасштабной войны с РФ, которая длится уже более четырех лет.

Кроме того, президент Азербайджана Ильхам Алиев сообщил, что делегации Германии и РФ провели секретные переговоры в Баку 12–14 июля. По его словам, чиновники обсуждали пути прекращения войны России против Украины. Он добавил, что может только приветствовать подобные инициативы. В то же время канцлер Германии Фридрих Мерц заверил, что ему ничего не известно о какой-либо подобной встрече.

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