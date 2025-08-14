Последние предложения Украины имеют одно четкое условие: перед любыми переговорами о передаче территории должно быть достигнуто полное прекращение огня.

Уже в пятницу, 15 августа, на Аляске состоятся переговоры между президентом Соединенных Штатов Америки Дональдом Трампом и российским диктатором Владимиром Путиным. В Европе все еще есть опасения, что американский лидер будет настаивать на обмене территориями, что будет трудно реализовать Владимиру Зеленскому, которого за столом переговоров не будет.

Об этом пишет The Economist. По информации издания, переговоры между Трампом и Путиным будут выходить за пределы прекращения огня в Украине, хотя этот вопрос и является главным на повестке дня.

Журналисты говорят, что одной из потенциальных тем саммита является углубление нормализации дипломатических и деловых отношений между Вашингтоном и Москвой, включая отмену санкций. Отмечается, что к такому восстановлению отношений стремится Путин.

"Другой темой является сотрудничество в Арктике, например, в энергетической сфере, возобновление дискуссий, которые, как сообщается, состоялись в феврале, когда российские чиновники стремились завоевать расположение американского бизнеса. Какие предложения по миру в Украине может сделать Россия, менее очевидно", – говорится в материале.

Издание утверждает, что в июле состоялись тайные переговоры между Украиной и РФ, "сблизив стороны больше, чем они были в течение некоторого времени". Но потом Трамп "потерял терпение" из-за того, что Путин затягивал с прекращением войны, и начал угрожать санкциями. Авторы считают, что ультиматум Трампа мог отражать влияние Кита Келлога, генерала в отставке и посланника президента по вопросам Украины.

Но в Белом доме было и другое "крыло", которое имело другое видение сделки с Россией.

"Стив Уиткофф, давний партнер в сфере недвижимости, которого Трамп назначил еще одним специальным посланником, 6 августа совершил необъявленный визит в Москву. Он, похоже, сделал предложения, которые сместили переговоры в сторону предложений, гораздо менее приемлемых для Украины. Уиткофф выступает за заключение большого соглашения между Америкой и Россией. Его участие в переговорах обычно было в ущерб Украине. Оно также отличилось чрезвычайной некомпетентностью", – пишут журналисты.

Издание напомнило, что согласно сообщениям, Уиткофф не до конца понял предложение правителя РФ по "обмену" территории на Донбассе, которую контролирует Украина, на обещание не нападать на другие регионы – "получить территории, которые его армия не смогла завоевать, в обмен на слова".

"Путин имеет опыт предоставления "уступок", направленных на раскол украинского единства. Каким-то образом дискуссия о признании Украиной контроля России над оккупированной территорией превратилась в разговоры о предоставлении России еще больших уступок", – добавляет The Economist.

Концепция обмена территориями обсуждается с прошлого года. Тогда Силы обороны Украины удерживали позиции в Курской области России. Но с тех пор украинские войска вышли почти со всей занимаемой территории, что сделало это предложение "беспредметным", пишут авторы. Но идея обмена территориями, судя по всему, остается живой в Вашингтоне.

Источники журналистов сообщают, что последние предложения Украины имеют одно четкое условие: перед любыми переговорами о передаче территории должно быть достигнуто полное прекращение огня. И один из источников предупредил, что все другое откроет "ящик Пандоры".

Такая позиция не устраивает американцев, которые "призывают Украину сделать встречное предложение, включающее часть ее собственной территории".

13 августа состоялся виртуальный саммит между Трампом и европейскими лидерами, где был и президент Украины Владимир Зеленский. Во время этой конференции "пытались создать единый фронт для противостояния такому давлению", говорится в материале.

"Европейцы согласились, что любые переговоры должны предшествовать перемирию, что Украина должна иметь место за столом переговоров и что она получит гарантии безопасности в любой сделке. Мерц заявил, что Трамп "в основном разделяет" позицию Европы и Украины, не уточнив, какие именно позиции он не поддерживает. Однако союзники Украины все еще опасаются, что американский президент будет настаивать на обмене территориями, что будет трудно реализовать Зеленскому. В последние дни Трамп вернулся к своей старой привычке обвинять президента Украины в российском вторжении", – резюмирует The Economist.

Переговоры на Аляске: это стоит знать

Как известно, 15 августа на Аляске должна состояться встреча между президентом США Дональдом Трампом и российским диктатором Владимиром Путиным. Эту информацию подтвердили как в Белом доме, так и в Кремле.

Издание WSJ пишет, что Трамп не планирует обсуждать с Путиным вопрос территорий – он будет добиваться прекращения огня в российско-украинской войне. По крайней мере такими планами он поделился с европейскими партнерами.

Президент Европейского Совета Антониу Кошта также выделил позицию США о том, что "никто, кроме Украины, не может вести переговоры по делам Украины".

