Президент США провел разговор с европейскими партнерами, где поделился планами.

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп во время встречи с российским диктатором Владимиром Путиным 15 августа на Аляске не будут обсуждать территориальные вопросы.

Об этом пишет The Wall Street Journal. Отмечается, что американский лидер будет добиваться немедленного прекращения огня в российско-украинской войне, о чем он сказал европейским партнерам во время видеоконференции.

К Трампу на виртуальном саммите присоединились вице-президент Джей Ди Вэнс, Стив Уиткофф и посланник Трампа в Украине Кит Келлог. Участие во встрече также принимали лидеры Украины, Германии, Франции, Великобритании, Италии, Польши, Финляндии, Европейского Союза и НАТО. Цель этой конференции заключалась в формировании общей позиции США и Европы накануне переговоров между Путиным и Трампом.

Канцлер Германии Фридрих Мерц по итогам виртуального саммита сообщил: Трамп заверил своих европейских коллег, что не будет вести переговоры по территориальным вопросам, которые должна обсуждать с Россией Украина. Американский лидер пообещал на встрече требовать немедленного прекращения огня, но, по словам двух участников разговора, он не ожидал, что Путин на это согласится.

"Мы, европейцы, делаем все, что в наших силах, чтобы заложить правильные основы для этой встречи, ведь мы хотим, чтобы Дональд Трамп достиг успеха в Анкоридже в пятницу. Фундаментальные интересы Украины и Европы должны быть обеспечены в Аляске – это было сообщение, которое мы передали президенту США", – сказал Мерц.

О намерениях Трампа добиться перемирия в войне говорил и президент Франции Эммануэль Макрон.

"Президент Трамп четко дал понять, что США стремятся достичь перемирия на этой встрече в Аляске", – заявил он журналистам.

Издание также отмечает, что лидеры Европы и президент Украины Владимир Зеленский представили Трампу пять четких красных линий, которые следует учесть на саммите в Аляске:

прекращение огня как предпосылка для дальнейших переговоров;

любые территориальные обсуждения должны начинаться с текущих линий фронта;

обязательные западные гарантии безопасности, которые Россия должна принять;

участие Украины в переговорах;

поддержка со стороны США и Европы, включая Украину, любого соглашения.

Фиона Хилл, которая консультировала Трампа по вопросам России во время его первого срока и присутствовала на его последней встрече с российским президентом в 2019 году, говорит, что сейчас Трамп действительно владеет ситуацией.

"Именно он ведет переговоры с Путиным и хочет заключить сделку", – пояснила она.

Хилл добавила, что Трамп неоднократно говорил о своих намерениях остановить войну и убийства. Но, по ее словам, американский лидер не понимает, что "Путин не имеет такого же сочувствия к потере жизней, как он".

"Путин хочет достичь максимальных целей, чтобы обеспечить свое наследие как Владимир Великий, и готов участвовать в массовых убийствах, тогда как Трамп хочет остановить войну и выиграть Нобелевскую премию мира", – констатировала Фиона Хилл.

Война в Украине и переговоры на Аляске: это стоит знать

Накануне советник Кремля по вопросам внешней политики Дмитрий Суслов озвучил условия диктатора Путина для перемирия в войне. Так, в Москве требуют отказа Украины от вступления в НАТО, значительных территориальных уступок. И принципиальным для Кремля является то, чтобы договоренности были достигнуты между РФ и США – без Украины и Европы.

Канцлер Германии Фридрих Мерц по итогам разговора европейских лидеров с Трампом, сказал, что Украина готова говорить о территориях. Однако отправной точкой должна стать линия фронта.

Президент Украины Владимир Зеленский в очередной раз подчеркнул, что его позиция относительно выхода ВСУ из Донбасса не изменилась:

"Любые вопросы, касающиеся территориальной целостности нашей страны, не могут обсуждаться без учета мнения нашего народа, воли нашего народа и Конституции Украины", – сказал он.

