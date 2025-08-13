Президент Европейского Совета Антониу Кошта назвал три основных месседжа, которые донес до европейских лидеров президент США Дональд Трамп. Об этом, как сообщает "Европейская правда", он заявил на совместном пресс-подходе с президентом Франции Эмманюэлем Макроном.
"Президент Трамп поделился с нами тремя очень важными целями. Во-первых - это прекращение огня", - сказал Кошта.
Как второй пункт президент ЕР выделил позицию США, при которой "никто, кроме Украины, не может вести переговоры по делам Украины".
"Третий элемент - готовность Соединенных Штатов разделить с Европой усилия по укреплению условий безопасности, когда будет достигнут длительный и справедливый мир для Украины", - пояснил Кошта.
Он надеется, что во время саммита Трампа с российским президентом Путиным на Аляске 15 августа удастся "достичь прекращения огня и открыть путь к миру в Украине".
Переговоры Трампа с лидерами ЕС
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что любые возможные территориальные уступки Украины должны быть напрямую связаны с гарантиями безопасности. По его словам, Трамп четко выразил позицию, что НАТО не должно быть их частью, ведь это важный аргумент для России. В то же время США и все союзники, по мнению Трампа, должны войти в эти гарантии, что Макрон назвал принципиальным уточнением.