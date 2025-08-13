Как один из пункт президент Европейского Совета выделил позицию США, при которой "никто, кроме Украины, не может вести переговоры по делам Украины".

Президент Европейского Совета Антониу Кошта назвал три основных месседжа, которые донес до европейских лидеров президент США Дональд Трамп. Об этом, как сообщает "Европейская правда", он заявил на совместном пресс-подходе с президентом Франции Эмманюэлем Макроном.

"Президент Трамп поделился с нами тремя очень важными целями. Во-первых - это прекращение огня", - сказал Кошта.

Как второй пункт президент ЕР выделил позицию США, при которой "никто, кроме Украины, не может вести переговоры по делам Украины".

"Третий элемент - готовность Соединенных Штатов разделить с Европой усилия по укреплению условий безопасности, когда будет достигнут длительный и справедливый мир для Украины", - пояснил Кошта.

Он надеется, что во время саммита Трампа с российским президентом Путиным на Аляске 15 августа удастся "достичь прекращения огня и открыть путь к миру в Украине".

Переговоры Трампа с лидерами ЕС

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что любые возможные территориальные уступки Украины должны быть напрямую связаны с гарантиями безопасности. По его словам, Трамп четко выразил позицию, что НАТО не должно быть их частью, ведь это важный аргумент для России. В то же время США и все союзники, по мнению Трампа, должны войти в эти гарантии, что Макрон назвал принципиальным уточнением.

