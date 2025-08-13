Такое заявление Вэнс сделал во время разговора с европейскими партнерами.

Вице-президент Соединенных Штатов Америки Джей Ди Вэнс заверил президента Украины Владимира Зеленского и европейских союзников в том, что Вашингтон не будет вести переговоры с Россией о завершении войны без Украины или Европы.

Об этом со ссылкой на двух неназванных немецких чиновников пишет NBC News. Отмечается, что такое заявление Вэнса прозвучало во время сегодняшнего телефонного разговора, участие в котором приняли представители США, Украины, Европы и НАТО.

Кроме того, по словам собеседников журналистов, президент Трамп, вице-президент Вэнс и другие члены администрации США, которые принимали участие в разговоре, "проявили большой интерес к тому, что Украина и европейские союзники считают ключевыми моментами в дипломатических переговорах".

Переговоры США и России

15 августа на Аляске должна состояться встреча между президентом США Дональдом Трампом и российским диктатором Владимиром Путиным. Как писало WSJ, Трамп не планирует обсуждать с правителем РФ вопрос территорий. Вместо этого он будет добиваться прекращения огня в российско-украинской войне.

В то же время издание The Telegraph пишет, что Трамп, вероятно, предложит Путину ресурсы Аляски и Донбасса в обмен на мир. Отмечалось, что существует ряд стимулов, "одним из которых может быть потенциальная сделка по минералам или редкоземельным ресурсам".

