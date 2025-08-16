Военные действия в Украине, скорее всего, продолжатся.

По результатам довольно короткой встречи Дональда Трампа с Владимиром Путиным на Аляске в пятницу соглашения о прекращении войны в Украине достигнуто не было, несмотря на тёплые слова двух лидеров. Саммит, который должен был принести перемирие, вместо этого стал всего лишь "пиар-победой" Путина, пишет The Guardian. Издание рассказывает о шести выводах, которые можно сделать по результатам этой встречи.

1. Саммит не принёс никакой пользы - никакого соглашения

"По завершении саммита, примечательного скорее своей хореографией, чем содержанием, лидерам не удалось договориться даже о приостановке боевых действий, не говоря уже о прекращении огня". – говорится в статье.

2. Это была пиар-победа доминирующего Путина

Путин, возможно, и был гостем на встрече, проходившей на территории США, но российский лидер приобрёл гораздо большее влияние, чем его хозяин.

"Путин первым выступил перед журналистами —разрыв условностей, который дал ему возможность задать тон короткой пресс-конференции в Анкоридже".

Как бы подчеркивая свою доминирующую роль в ходе встречи, Путин завершил брифинг предложением провести следующую встречу в Москве – это приглашение несколько застало Трампа врасплох, который вынужден был признать, что это создаст "небольшую напряжённость" в стране. Однако он не исключил этого.

3. Путин продолжает говорить о "коренных причинах", препятствующих прорыву в мирном процессе

В обращении к Киру Стармеру и другим региональным лидерам, публично выразившим поддержку Зеленскому накануне саммита, Путин предостерёг "европейские столицы" от "создания препятствий" миру в Украине. "Я не раз говорил, что для России события на Украине связаны с фундаментальными угрозами нашей национальной безопасности", — сказал он.

4. У Трампа, похоже, больше общего с Путиным, чем с Зеленским

Контраст между публичным нападением Трампа и Джей Ди Вэнса на Зеленского в Овальном кабинете в феврале и личными отношениями, продемонстрированными в Анкоридже, было трудно игнорировать, пишет The Guardian.

Киев, возможно, мог бы утешиться тем, что Трамп, похоже, не принял все требования Путина, но саммит мало что сделал для того, чтобы убедить Украину в том, что она, по словам Зеленского, может продолжать "рассчитывать на Америку".

5. Трамп не мог удержаться от повторного обсуждения внутриполитических обид

В интервью он заявил, что Путин сказал ему, что президентские выборы в США 2020 года "были сфальсифицированы" из-за повсеместного использования голосования по почте.

6. Бои в Украине продолжатся.

Украинская война продолжалась, даже когда Трамп и Путин провозглашали, что они "стремятся к миру". Пока шла подготовка к их первой личной встрече с 2019 года, не было никаких признаков того, что российские войска готовятся к возможному прекращению огня. Сообщалось, что небольшие диверсионные группы прорвали украинскую оборону на востоке Донбасса.

Во время встречи двух лидеров в большинстве восточных регионов Украины была объявлена воздушная тревога, а губернаторы Ростовской и Брянской областей России сообщили, что некоторые их территории подверглись атакам украинских беспилотников.

Чем завершилась встреча на Аляске

Трамп пытался подать свой саммит с правителем России как успешный, однако ключевым результатом встречи стало подтверждение: Кремль отказывается прекращать войну против Украины даже временно.

При этом Трамп после встречи провел полуторачасовой разговор с Владимиром Зеленским и европейскими лидерами, в ходе которого пригласил президента Украины в Вашингтон для обсуждения деталей завершения войны.

