Зеленский подчеркнул, что Украина поддерживает предложение Трампа о трехсторонней встрече.

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что провел "длительный и содержательный" разговор с президентом США Дональдом Трампом после встречи лидеров США и РФ на Аляске. Об этом украинский лидер сообщил в Telegram.

Он отметил, что сначала общался с Трампом один на один более часа, а потом к разговору присоединились европейские лидеры. В общем говорили более чем полтора часа.

"Украина снова подтверждает, что готова работать максимально продуктивно ради мира. Президент Трамп проинформировал меня о своей встрече с российским руководителем, об основных пунктах разговора. Важно, что сила Америки влияет на развитие ситуации", - написал Зеленский.

Он отметил, что Украина поддерживает предложение Трампа о трехсторонней встрече Украина - Америка - Россия, ведь ключевые вопросы могут обсуждаться только на уровне лидеров.

Зеленский также сообщил, что посетит Вашингтон по приглашению Трампа.

"Все детали по завершению убийств, по завершению войны собираюсь обсудить с Президентом Трампом в Вашингтоне в понедельник. Благодарен за приглашение".

Он также подчеркнул важность того, чтобы европейцы были привлечены на всех этапах ради надежного обеспечения безопасности вместе с Америкой.

"Мы обсудили позитивные сигналы от американской стороны относительно участия в обеспечении безопасности Украины. Продолжаем координировать наши позиции со всеми партнерами", - написал Зеленский.

Встреча Трампа и Путина - последствия

Трамп и Путин во время саммита на Аляске достигли предварительной договоренности о "воздушном перемирии" до трехсторонней встречи лидеров, сообщил корреспондент The Economist Оливер Кэррол.

В свою очередь сенатор-республиканец Линдси Грэм предсказал, что российско-украинская война может закончиться до Рождества, но только в том случае, если состоится трехсторонняя встреча между президентом США Дональдом Трампом, президентом России Владимиром Путиным и президентом Украины Владимиром Зеленским.

