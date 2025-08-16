Путин отказался от перемирия и хочет 'всеобъемлющее соглашение для прекращения войны', - журналист

Правитель России Владимир Путин во время переговоров с президентом США Дональдом Трампом на Аляске не поддержал предложение о прекращении огня, предложив подписать всеобъемлющее соглашение о завершении войны.
Об этом сообщил журналист Axios Барак Равид в социальной сети X со ссылкой на информированные источники.
"Президент Трамп заявил (президенту Украины Владимиру - УНИАН) Зеленскому и лидерам НАТО, что Путин не хочет прекращения огня и предпочитает всеобъемлющее соглашение для прекращения войны", - сообщил Равид.
Источники утверждают, что Трамп во время разговора с Зеленским также сказал, что быстрое подписание мирного соглашения лучше прекращения огня.
Саммит на Аляске - что известно
Как сообщал УНИАН, вчера на Аляске состоялся саммит Дональда Трампа и Владимира Путина. Они встретились на авиабазе Элмендорф-Ричардсон в Анкоридже, штат Аляска. Это была первая встреча лидеров США и России на американской земле за много лет.
Трамп пытался подать свой саммит с правителем России как успешный, однако ключевым результатом встречи стало подтверждение: Кремль отказывается прекращать войну против Украины даже временно.