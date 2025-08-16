Путин сделал фотосессию на Аляске, но не согласился на завершение войны, - WSJ

Встреча Трампа и Путина в Анкоридже завершилась без договоренностей о прекращении огня.

Президент США Дональд Трамп пытался подать свой саммит с правителем России Владимиром Путиным как успешный, однако ключевым результатом встречи стало подтверждение: Кремль отказывается прекращать войну против Украины даже временно, пишет The Wall Street Journal.

Без прогресса по Украине

Трамп признал, что стороны "достигли значительного прогресса", однако подчеркнул:

"Мы не пришли к соглашению".

Американский президент не уточнил, о каком именно прогрессе идет речь, но признал отсутствие договоренности о прекращении боевых действий. По его словам, они "договорились о многих вещах, но не о самых важных" - намек на перемирие и требования Москвы.

В Брюсселе с некоторым облегчением отреагировали на то, что Трамп не навязал союзникам соглашение с Путиным как свершившийся факт.

Путин о "коренных причинах"

Российский правитель избежал конкретики по Украине, заявив, что "коренные причины войны должны быть устранены". Под этим он традиционно понимает стремление Украины интегрироваться в ЕС и НАТО.

В то же время Путин активно льстил Трампу, повторяя его тезис о том, что войны якобы не было бы, если бы Трамп оставался у власти в 2022 году. Значительную часть своей речи он посвятил перспективам восстановления экономических связей с США, что особенно важно для ослабленной российской экономики.

Аналитики отмечают, что саммит уже дал Путину ощутимую выгоду: он продемонстрировал возвращение на международную арену без каких-либо уступок. Для Москвы это шаг к снятию изоляции, а заодно - дополнительное время для продолжения наступления в Украине.

Что получил Трамп?

Для Трампа итоги менее очевидны. Хотя накануне он обещал "очень серьезные последствия", если Путин не согласится на прекращение огня, после саммита он воздержался от резких заявлений.

Остается открытым вопрос, введет ли Вашингтон новые санкции, в частности против покупателей российской нефти - таких как Китай и Турция. Также неизвестно, согласится ли Трамп на второй саммит, на котором настаивает Путин.

Желание Трампа предстать миротворцем очевидно, однако эксперты отмечают: его визави - это жесткий противник.

"Путин откажется от планов завоевать Украину только тогда, когда увидит единый и решительный Запад, готовый платить высокую цену за его сдерживание", - заключает издание.

Саммит на Аляске - что известно

Напомним, что саммит Дональда Трампа и Владимира Путина состоялся на авиабазе Элмендорф-Ричардсон в Анкоридже, штат Аляска. Это была первая встреча лидеров США и России на американской земле за много лет.

Мероприятие имело символическое начало: красная дорожка, рукопожатие, демонстрация военной мощи. Основное внимание переговоров было сосредоточено на войне в Украине. Трамп пытался подать встречу как шаг вперед и говорил о "значительном прогрессе", но никаких договоренностей о прекращении огня или мирных инициатив достигнуто не было. Встреча завершилась короткой пресс-конференцией и оставила больше вопросов, чем ответов.

