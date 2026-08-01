'Всех в тюрьму': Россия пытается запретить видео об атаках украинских дронов, - WSJ

Кремль пытается "сохранить лицо", и поддерживать иллюзию того, что война оказывает минимальное влияние на жизнь обычных россиян.

В последние месяцы Украина все чаще использует беспилотники для нанесения ударов по торговым складам, НПЗ и военным заводам в глубине России. И теперь Кремль пытается помешать россиянам публиковать в соцсетях видеозаписи разрушений после ударов, пишет The Wall Street Journal. Полиция по всей России задерживала людей за съемку атак и публично предупреждала, что это может быть расценено как государственная измена.

За последние месяцы ограничения на съемку ударов были введены примерно в двух третях регионов России. В мае, когда Украина усилила удары по Москве, российская столица запретила публикацию фотографий и видео, показывающих последствия атак.

Российские власти заявляют, что распространение видеозаписей атак в интернете позволяет Украине оценить ущерб и точно определить вероятное местоположение российских систем ПВО. Критики утверждают, что запрет – это попытка Кремля сохранить лицо, призванная поддерживать иллюзию того, что война оказывает минимальное влияние на жизнь обычных россиян.

Видео дня

Как отмечает Аббас Галлямов, бывший спичрайтер Путина, для массовой аудитории "визуальные образы гораздо важнее слов":

"Если не будет изображений горящих целей, будет гораздо легче поддерживать иллюзию, что всё идёт по плану".

Как отмечает WSJ, Россия пыталась ограничеить распространение видео и информации в интернете ещё в начале войны, однако сейчас активизировала усилия, поскольку удары Украины стали более интенсивными и распространились дальше вглубь страны, в том числе в Сибирь.

Андрей Брой, местный оппозиционный политик из города Ярославля, заявил, что его вызвали в прокуратуру после того, он опубликовал видео, на котором был слышен только звук дрона.

Житель Москвы сказал, что люди теперь боятся публиковать фотографии и видео дронов. Они боятся привлечь внимание властей и быть привлеченными к ответственности за эти публикации.

При этом российские власти и правоохранительные органы выступают с резкими предупреждениями, угрожая гражданам, снимающим украинские беспилотники, обвинением в государственной измене и лишением свободы на срок до 20 лет, если видеозаписи раскроют местоположение систем ПВО и будут признаны полезными для врага.

"Всех, кто присылает такие видеозаписи, нужно посадить в тюрьму", – заявлял в июне прокремлевский телеведущий Владимир Соловьев.

Удары ВСУ по России

По результатам опросов, удары по складам Wildberries в Московской и Тамбовской областях стали самой обсуждаемой темой в российских соцсетях, обогнав по популярности атаки на НПЗ. Россияне массово не доверяют официальным сообщениям, возлагают ответственность на власти и Путина, но в то же время активно поддерживают призывы к "ударам возмездия" против Украины.

Тем временем Foreign Policy пишет, что Wildberries играет гораздо более важную роль в обеспечении российской армии, чем может показаться на первый взгляд. Маркетплейс фактически стал одним из ключевых каналов поставки снаряжения для российских военных. Из-за нехватки, задержек и проблем в официальной военной логистике многие подразделения зависят от частных закупок, волонтерской помощи и краудфандинга.

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