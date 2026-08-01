Эксперт объяснил, почему Украина не сможет получить сотни баллистических ракет этой осенью

Создание баллистической ракеты не является чем-то недостижимым для Украины.

Сотни дальнобойных ракет за несколько месяцев - это нереалистичный сценарий, ведь для этого Украине нужно восстановить производственную базу и довести имеющиеся разработки до серийного производства. Об этом в эфире "Эспрессо" заявил полковник запаса Виктор Кевлюк, эксперт Центра оборонных стратегий.

Он считает, что Украина вряд ли сможет получить осенью достаточное количество дальнобойных баллистических ракет, которое могло бы значительно изменить баланс сил с РФ.

Также Кевлюк скептически отнесся к заявлениям о том, что уже в сентябре Украина сможет иметь сотни или даже тысячу баллистических ракет.

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"Я лично не верю в то, что компания, не имеющая в своем составе специалистов ракетной отрасли, способна производить ракеты. Сказать, что сегодня у нас 23 запуска, а в сентябре будет 1000 - так не бывает. Давайте будем ближе к реальности", - высказался эксперт.

В свою очередь Кевлюк не считает, что Украина может создать собственную дальнобойную ракету. Он подчеркнул, что для этого есть соответствующие наработки, а именно проекты "Нептун" и "Сапсан", которые можно было бы довести до серийного производства при условии надлежащего финансирования.

"Почему бы не довести их до уровня конвейерного промышленного производства? Я не понимаю", - высказался полковник запаса.

Кроме того, он отметил успешное применение украинских дальнобойных беспилотников. Однако эксперт отмечает, что их не следует приравнивать к баллистическим ракетам.

Кевлюк признал, что с технологической точки зрения создание баллистической ракеты не является чем-то недостижимым для Украины, но главная сложность заключается в обеспечении точности.

"Недостаточно просто запустить ракету. Гораздо сложнее добиться того, чтобы ракета попала в цель", - сказал эксперт.

Поэтому для этого нужны сильная инженерная школа, доступ к современной микроэлектронике, системам наведения и специалисты, способные создавать механизмы управления полетом ракеты.

Он напомнил, что у Украины уже были серьезные наработки в ракетной области. В частности, до 2019 года государство демонстрировало результаты в создании "Вильхи", "Грома" и "Нептуна". Однако после свертывания ракетной программы такие разработки не были доведены до необходимого уровня массового производства.

"Когда ракетной программой занимались всерьёз, мы увидели "Вильху", мы увидели "Гром", мы увидели "Нептун". Но почему-то в 2019 году ракетная программа была свернута", - подчеркнул Кевлюк.

Полковник запаса считает, что если соответствующие органы устранят проблемы с финансированием и организацией ракетной отрасли, то Украина сможет создать собственный ракетный ответ на атаки РФ.

"Я очень надеюсь, что специалисты у нас есть", - подытожил эксперт.

Украинское оружие - последние новости

Ранее издание Le Monde писало, что Украина создала одну из самых инновационных ОПК в мире. По словам журналистов, благодаря этому Киев теперь не только обеспечивает собственную армию современными разработками, но и начал экспорт военных технологий в Европу и страны Ближнего Востока.

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