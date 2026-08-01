В Минобороны РФ цинично прокомментировали масштабный удар по Киеву

Россияне заявили, что вследствие удара якобы поражены "военные предприятия".

Россияне опубликовали циничный отчет о масштабном ударе по Киеву, вследствие которого разрушены множество жилых домов, погибли и пострадали множество людей.

Так, в Министерстве обороны стран-агрессора заявили, что вследствие удара якобы поражены "военные предприятия", и ни слова не упоминают о множестве человеческих жертв.

"Сегодня ночью Вооруженными Силами Российской Федерации нанесен массированный удар высокоточным оружием наземного, морского базирования и ударными беспилотными летательными аппаратами по предприятиям военной промышленности и логистическим центрам в городе Киеве и Киевской области", - заявляют россияне.

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В МО РФ также опубликовали список целей, которые якобы поразили в ходе ночной атаки.

Так, оккупанты заявляют об ударе по предприятию, которое производит компоненты для производства управляемых ракет "Нептун-МД", оперативно-тактических ракет FP-7, -9 и "Гром-2", навигационные системы беспилотников FP-1.

Также якобы поражено предприятие, осуществляющее производство электронных компонентов и различных комплектующих для беспилотных летательных аппаратов большой и средней дальности, а также разработку и выпуск радиолокационной техники для ВСУ.

Кроме того, россияне утверждают, что поражен завод, который производит комплектующие и боевые части для крылатых ракет наземного базирования FP-5 "Фламинго", а также предприятие, осуществляющее производство и хранение программно-аппаратных средств для РЭБ "Lima".

Также заявляют о якобы ударе по местам сборки и хранения дронов в Киеве и Вишневом Киевской области.

Удар по Киеву 1 августа

Россияне в ночь на 1 августа запустили по Украине 35 ракет и 185 БПЛА. Это, в частности, 4 противокорабельные ракеты "Циркон"/"Оникс", 27 баллистических ракет "Искандер-М"/С-400, 2 противорадиолокационные ракеты "Х-31" и 2 управляемые авиационные ракеты "Х-59/69".

При этом из более чем трех десятков ракет удалось сбить только две - баллистическую ракету "Искандер-М"/С-400; и ракета "Х-59/69".

Основным направлением удара был Киев. На данный момент известно о 9 погибших. Пострадали более 30 человек, в том числе четверо детей.

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