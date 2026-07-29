ФСБ предъявила Павлу Дурову обвинение в содействии терроризму, - росСМИ

Решение об объявлении Дурова в международный розыск находится на стадии принятия.

Сооснователю Telegram Павлу Дурову предъявлено обвинение в содействии террористической деятельности.

Об этом сообщила российская ФСБ, пишет ТАСС.

Обновлено. Сначала в ФСБ сообщали, что Дуров объявлен в международный розыск, однако позже уточнили, что соответствующее решение пока находится на стадии принятия.

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Обвинение же в ФСБ объяснили тем, что администрацией Telegram якобы не были удалены каналы, чаты и боты, которые украинские спецслужбы использовали для подготовки и координации в РФ диверсионно-террористических актов.

Представитель Следственного комитета Светлана Петренко заявила, что инициировано вопрос о блокировке чат-бота знакомств "Дайвинчик" в Telegram, где украинские спецслужбы вербовали подростков.

"Следственным комитетом расследуется ряд уголовных дел о вовлечении граждан России в совершение диверсий и терактов. Установлено, что спецслужбы Украины использовали для этих целей чат-бот "Дайвинчик / Leo" в мессенджере Telegram. Во взаимодействии с ФСБ, МВД России в Москве, Санкт-Петербурге, Новосибирской, Ростовской, Саратовской областях и ряде других регионов задержаны 19 молодых людей в возрасте от 14 до 18 лет", - сказала Петренко.

По ее словам, с юношами связывались представители спецслужб Украины, которые выдавали себя за сотрудников правоохранительных органов или иных органов власти. С помощью угроз и запугивания они склоняли людей к террористической деятельности:

"Следствием устанавливаются конкретные сотрудники спецслужб Украины, которые вербовали подростков через названный сервис. Во взаимодействии с компетентными органами уже инициирован вопрос о принятии мер к блокировке указанного ресурса. Согласно материалам следствия, преступная схема злоумышленников заключается в знакомстве от имени девушек с молодыми людьми. Затем им направляются фишинговые ссылки о взломе аккаунтов, просьбы отправить геопозиции их проживания, общественных мест и других объектов".

Расследование в РФ в отношении Дурова

Как сообщал УНИАН, в феврале Россия начала расследование в отношении Дурова по подозрению в "содействии террористической деятельности". Российские газеты опубликовали статьи "на основе материалов ФСБ", имея в виду Федеральную службу безопасности России, в которых Telegram обвиняется в том, что он стал "основным инструментом" для иностранных разведывательных служб.

Telegram обвинили в содействии деятельности в России и угрозе государственной безопасности, а также добавляется, что "действия" Дурова "находятся под уголовным расследованием".

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что власти зафиксировали "большое количество нарушений (со стороны приложения), а также нежелание руководства Telegram сотрудничать".

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