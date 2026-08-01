'Можем взять практически все': Трамп высказался по поводу соглашения с Украиной о недрах

Потенциальная стоимость сделки может превысить 300 млрд долларов.

Президент Дональд Трамп сообщил, что заключенное между США и Украиной соглашение о полезных ископаемых дает его стране возможность "в любой момент" получить доступ к этим ресурсам. Он отметил, что США "могут взять практически все, что захотят". Об этом Трамп сказал в интервью Real America’s Voice.

"Украина очень богата, у нее очень плодородные земли, а также значительные запасы редкоземельных элементов. И у нас есть подписанное соглашение, касающееся редкоземельных ресурсов. Мы можем поехать туда в любое время и взять практически все, что захотим. Это было довольно выгодное соглашение", - заверил американский лидер.

Он подчеркнул, что потенциальная стоимость соглашения может превысить 300 млрд долларов.

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Что известно о соглашении

Напомним, 30 апреля 2025 года США и Украина подписали соглашение о создании украинско-американского инвестиционного фонда восстановления с распределением долей участия 50/50.

Оно состоит из 12 статей. От нашего государства участником фонда должно быть Агентство по вопросам поддержки государственно-частного партнерства (ГЧП) в составе Министерства экономики, от США - Международная финансовая корпорация развития (Development Finance Corporation, DFC).

Уже 12 мая президент Владимир Зеленский подписал закон о ратификации соглашения между правительством Украины и США о создании американо-украинского инвестиционного фонда восстановления.

13 мая Верховная Рада поддержала в первом чтении законопроект № 13256 о внесении изменений в Бюджетный кодекс с целью реализации соглашения о полезных ископаемых.

Дональд Трамп и Украина - последние новости

Ранее Трамп выразил сомнения относительно передачи технологий Patriot Украине. По его словам, Вашингтон должен очень осторожно подходить к передаче технологий производства современного американского вооружения.

"Мы должны быть очень осторожны. Поэтому мы пока не договорились (о лицензиях на производство ракет-перехватчиков для Patriot - УНИАН). Но мы это обсуждали. Однако сложно передавать такие технологии, и я не думаю, что это когда-нибудь произойдет. Те, кому вы их отдаете, однажды могут обратить их против вас", - предупредил Трамп.

В то же время Владимир Зеленский просил Трампа договориться с Илоном Маском об одной услуге для Украины. Как пишет The Atlantic, украинский лидер просил у США разрешения на использование систем спутниковой связи Starlink для управления дронами с целью уничтожения пусковых установок баллистических ракет на территории России.

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