Киев накроют тропические ночи: жара будет держаться круглые сутки (график)

В ближайшие дни осадков не ожидается, а жара будет лишь усиливаться.

В Киеве уже стало жарко, но это еще не предел. В ближайшие дни температура в столице будет постепенно повышаться. Об этом свидетельстрвуют данные Укргидрометцентра.

По данным синоптиков, первая неделя августа в столице будет сухой и солнечной. Осадков в ближайшие дни не ожидается, зато солнца будет достаточно.

Благодаря сильному прогреву и слабому ветру температура в Киеве повысится еще сильнее. В начале месяца днем ожидается +30°...+31°, 3-5 августа потеплеет до +33°, а 6 августа уже раскалит до +35°.

Видео дня

Ночи тоже станут гораздо теплее. С 3 августа ожидаются так называемые тропические ночи, когда температура не будет опускаться ниже +20° и составит +21°...+24°.

Украинский гидрометцентр предупреждает о новой волне жары. В страну поступит раскаленная воздушная масса из Европы, а антициклон обеспечит преимущественно сухую и солнечную погоду. Лишь в воскресенье на северо-западе, а в понедельник местами на севере возможны кратковременные дожди с грозами.

Ночью ожидается +15...+22°, днем +27...+34°. Самая сильная жара накроет западные и южные области, где в воскресенье и понедельник воздух раскалится до +35...+37°. Именно эти два дня станут самыми жаркими.

Вас также могут заинтересовать новости: