Через Черногорию на авто: к чему стоит быть готовыми туристам в этой живописной стране

Уже давно в Украине бытует стереотип, что Черногория – это бюджетный вариант исключительно для пляжного отдыха. Однако на самом деле это совсем не так. УНИАН.Туризм пообщался с украинцами, которые успели побывать в Черногории в этом году, чтобы узнать ценные инсайды об отдыхе в этой балканской стране. Особенно в контексте путешествия на автомобиле.

Начнем с того, что Черногория уже далеко не такая бюджетная, как была несколько лет назад, когда ее активно продвигали как альтернативу соседней Хорватии. С тех пор Черногория успела стать более доступной в плане дороги для европейцев, что подтолкнуло цены на отдых вверх, да еще и наполниться россиянами, для которых после 2022 года значительно ограничились возможности для отдыха в Европе. Долгие годы Черногория, которая еще не успела вступить в ЕС, предлагала гражданам страны-агрессора туристический безвиз (но, к счастью, эту лавочку закроют уже с 1 ноября 2026 года).

Во-вторых, ехать в Черногорию стоит не только для того, чтобы погреться на пляже и искупаться в море, ведь эта колоритная страна с невероятными пейзажами способна предложить гораздо больше.

Как добраться до Черногории из Украины

Пожалуй, самым сложным на сегодняшний день аспектом отдыха в Черногории остается дорога. И здесь у нас есть сразу несколько вариантов, в зависимости от страны транзита.

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Первый вариант – поездка через Венгрию. Из недостатков – стоимость билета на поезд до Будапешта немного выше, чем до Польши, а купить билеты на него – это то еще приключение. В то же время этот вариант более спокойный с точки зрения пересечения границы – из-за меньшего спроса этот процесс проходит значительно быстрее. А это меньше нервов из-за того, что вы не успеете на самолет.

Второй вариант – поездка через Польшу. В этом случае вы сможете немного сэкономить, да и билеты купить проще, ведь в Польшу ходит много поездов из Киева или Львова. Однако прохождение украинско-польской границы может затянуться и немного пощекотать нервы.

Третий вариант – поездка через Молдову. В данном случае поезд едет довольно долго, да и стоит недешево. Поэтому лучше все же ехать на автобусе. Из плюсов – границу проходят быстро и без лишних нервов, из минусов – инфраструктура местного аэропорта может не выдержать наплыва украинцев.

Герои нашего путешествия выбрали первый вариант. По их словам, билеты на поезд достать было действительно сложно – уже через 20 минут после появления в продаже все места распродаются, а система безжалостно зависает. Однако есть несколько лайфхаков, как "поймать" билет:

Обязательно нужно настроить уведомления. Чтобы, как только билеты появятся в продаже, вы смогли их приобрести;

Чтобы, как только билеты появятся в продаже, вы смогли их приобрести; Попробуйте приобрести билет с нескольких устройств. Поскольку приложение в момент покупки может работать медленно и вылетать, несколько устройств увеличат ваши шансы на покупку;

Поскольку приложение в момент покупки может работать медленно и вылетать, несколько устройств увеличат ваши шансы на покупку; Установить автовыкуп. Если вам не удалось сразу купить билеты, еще есть шанс попасть на поезд, если кто-то откажется от поездки или снимется резерв. Наши путешественники признаются, что в их вагоне большинство билетов были куплены именно таким образом.

По прибытии в транзитную страну, в данном случае Венгрию, туристы подождали несколько часов на самолет. Это время, к слову, можно использовать для того, чтобы посмотреть центр Будапешта – приятный бонус в пути.

Что делать в Черногории в первую очередь

В Черногории есть два города с аэропортами – столица Подгорица и курорт Тиват. И выбор аэропорта крайне важен с точки зрения того, в каком городе вы планируете остановиться.

В Подгорицу курсирует больше рейсов, однако сам город находится в центре страны, и оттуда довольно долго добираться до южных приморских регионов, тогда как Тиват– это небольшой аэропорт с меньшей пропускной способностью, который в основном принимает сезонные рейсы. Сам город расположен на берегу Которского залива, который, собственно, является основным пунктом назначения для большинства туристов в Черногории.

Впрочем, героям нашего репортажа удалось купить билеты только до Подгорицы, поэтому по прибытии они столкнулись с первой проблемой – как добраться до Будвы, где они планировали провести отпуск.

Среди вариантов – общественный транспорт, аренда автомобиля или такси. Последний вариант они сразу отбросили из-за ценовой политики – стоимость такси из Подгорицы в Будву составляла 120 евро. Если же выбрать общественный транспорт, то все равно придется вызывать такси из аэропорта в город, ведь с пассажирским сообщением в этом районе сложная ситуация.

Поскольку туристы и так планировали арендовать автомобиль, они остановились на этом варианте. Дело в том, что такси по всей Черногории довольно дорогое. Если вы планируете путешествовать по разным городам, то это обойдется значительно дороже, чем аренда автомобиля.

И здесь важный момент – если вы планируете арендовать автомобиль, то лучше делать это онлайн, поскольку непосредственно в аэропорту цены на аренду будут выше на 50-100 евро. К сожалению, наши герои этого не знали.

Также будьте готовы к тому, что помимо аренды автомобиля вам также придется заплатить залог на случай, если с транспортным средством что-то случится – в данном случае он составлял 200 евро. Однако, забегая наперед, всю сумму туристам в конце вернули. К слову, использование автомобиля и в целом дороги в Черногории требуют отдельного внимания.

Автомобили и дороги в Черногории

Сразу отметим, что для неуверенных водителей поездка на собственном автомобиле в Черногории станет настоящим испытанием, поскольку здесь вы столкнетесь сразу с несколькими трудностями:

Состояние дорог. Черногория, как известно, фактически находится в горах. И поэтому дороги здесь соответствующие. Не говоря уже о крупных транспортных развязках, даже просто найти дорогу с четырьмя полосами движения здесь довольно сложно – большинство дорог имеют по одной полосе в каждую сторону. Кроме того, большинство дорог проложено по горным склонам, а потому фактически все трассы представляют собой сплошной серпантин. Отсюда возникает еще одна проблема;

Черногория, как известно, фактически находится в горах. И поэтому дороги здесь соответствующие. Не говоря уже о крупных транспортных развязках, даже просто найти дорогу с четырьмя полосами движения здесь довольно сложно – большинство дорог имеют по одной полосе в каждую сторону. Кроме того, большинство дорог проложено по горным склонам, а потому фактически все трассы представляют собой сплошной серпантин. Отсюда возникает еще одна проблема; Скорость движения. Людям, привыкшим ездить в Украине со скоростью 60-70 километров, в Черногории следует быть готовыми к тому, что там придется ездить значительно медленнее. Причина проста – украинцы не привыкли к таким резким поворотам, тогда как местные чувствуют себя здесь крайне комфортно. Поэтому смиритесь с тем, что вам будут сигналить, требуя ехать быстрее;

Людям, привыкшим ездить в Украине со скоростью 60-70 километров, в Черногории следует быть готовыми к тому, что там придется ездить значительно медленнее. Причина проста – украинцы не привыкли к таким резким поворотам, тогда как местные чувствуют себя здесь крайне комфортно. Поэтому смиритесь с тем, что вам будут сигналить, требуя ехать быстрее; Сигналы – это не только претензия. Поскольку большинство дорог в Черногории имеют по одной полосе в каждую сторону, здесь постоянно кто-то пытается обогнать вас по встречной полосе. И большинство местных во время такого обгона начинают сигналить. Однако в отличие от Украины, где сигнал используется в основном в кризисных ситуациях, здесь это делается именно как предупреждение об обгоне, в том числе и для встречных транспортных средств;

Поскольку большинство дорог в Черногории имеют по одной полосе в каждую сторону, здесь постоянно кто-то пытается обогнать вас по встречной полосе. И большинство местных во время такого обгона начинают сигналить. Однако в отличие от Украины, где сигнал используется в основном в кризисных ситуациях, здесь это делается именно как предупреждение об обгоне, в том числе и для встречных транспортных средств; Резкие подъемы и спуски. Большинство трасс в Черногории проложены по спускам и подъемам с относительно небольшим уклоном. Однако в городах они могут быть значительно более крутыми. Самый крутой подъем, с которым сталкивались герои нашего материала, составлял 42 градуса;

Большинство трасс в Черногории проложены по спускам и подъемам с относительно небольшим уклоном. Однако в городах они могут быть значительно более крутыми. Самый крутой подъем, с которым сталкивались герои нашего материала, составлял 42 градуса; Соблюдение правил дорожного движения. Последний и, пожалуй, самый сложный момент – это соблюдение ПДД. Вы должны быть готовы к тому, что вас не будут пропускать на участках, где это необходимо. Во время обгона водители в большинстве случаев не используют соответствующие сигналы фар. И, к слову, полиция их за это не наказывает, поскольку сама грешит тем же.

Для местных все эти моменты стали привычными. И это видно даже по машинам. Вы сразу можете определить местного по состоянию автомобиля – они в основном повреждены. Однако для туристов это может вызвать определенные сложности.

Что посмотреть в Черногории

Собственно, почему мы сделали акцент именно на дорогах – потому что в Черногории действительно есть куда поехать и что посмотреть.

Если вы хотите такой отдых, во время которого планируете просто неделю пролежать на пляже и купаться в море – наверное, Черногория не будет лучшим выбором. Во-первых, потому что Адриатическое море холодное. Во-вторых, и что более важно, природа и архитектура Черногории как будто требуют от вас постоянно двигаться и смотреть по сторонам.

Будва

Крупнейший туристический город Черногории на берегу моря. Во-первых, город стоит посетить ради пляжей:

Пляж "Джаз". Расположен на окраине города, возле заброшенного кемпингового городка. Это именно то место, куда можно приехать, искупаться и отправиться дальше. Простой пляж с большой парковкой, заведениями общественного питания и местами для развлечений;

Расположен на окраине города, возле заброшенного кемпингового городка. Это именно то место, куда можно приехать, искупаться и отправиться дальше. Простой пляж с большой парковкой, заведениями общественного питания и местами для развлечений; Пляж "Морган". В данном случае речь идет уже не просто о "пляже, чтобы искупаться", а о действительно очаровательных пейзажах. Сам пляж расположен у подножия скалы, нависающей над морем;

В данном случае речь идет уже не просто о "пляже, чтобы искупаться", а о действительно очаровательных пейзажах. Сам пляж расположен у подножия скалы, нависающей над морем; Пляж "Гавайи". Речь идет об острове, расположенном прямо напротив Будвы. Туда можно добраться на водных такси, которые ждут туристов прямо на берегу. Кроме того, это ещё одна "инстаграмная локация" – оттуда открывается вид на всю Будву и горы за ней.

Также обязательно стоит посетить Старый город Будвы. На первый взгляд может показаться, что это всего лишь туристическая локация с множеством магазинов и заведений. Однако на самом деле это историческое сердце курорта с более чем 2500-летней историей.

Вы можете прогуляться по старым улочкам, посмотреть церкви, цитадель или даже просто отдохнуть на местном пляже. И интересный факт – хотя это и историческое место, но там до сих пор живут люди. Поэтому вечером там запрещено шуметь.

Котор

Еще одно фантастически красивое место на берегу одноименного залива. Приехав в город, внимание сразу привлекает большое количество лодок и круизных лайнеров, которые привозят толпы экскурсионных туристов или, наоборот, предлагают туры вдоль побережья.

Однако в первую очередь в Которе стоит посетить Старый город. В отличие от Будвы, в Которе он окружен огромной крепостной стеной, на которую можно забраться и увидеть все вокруг. Эта стена тянется прямо к горе, с которой открывается не менее очаровательный пейзаж. Однако стоит быть готовым к тому, что подъем на гору может оказаться сложным для неподготовленных людей, да еще и не очень безопасным. Однозначно стоит выбрать удобную обувь и запастись водой.

Сразу после выхода из Старого города вы можете попасть на местный рынок. Помимо фруктов и овощей, утром там также можно найти свежие морепродукты – от рыбы до более экзотических морских ежей.

Если же вы не хотите самостоятельно готовить морепродукты – в Которе есть большое количество устричных ферм. Помимо экскурсии, вы также можете попробовать там сами устрицы и другие свежевыловленные морепродукты.

Еще один интересный момент – в Которе просто огромное количество уличных кошек. Как рассказывают местные жители, их в свое время завезли сюда моряки, которые боролись с грызунами на лодках и складах. С тех пор Котор ассоциируется с этими пушистиками.

Свети Стефан

Это небольшой город недалеко от Будвы, куда массово едут туристы ради одной ключевой локации – одноименного острова. Именно его активно выбирают для проживания мировые звезды и политики, останавливающиеся в Черногории.

Вход на сам остров не всегда открыт. Однако прямо с берега открывается еще один "инстаграмный" пейзаж. Там же есть еще ряд локаций, на которых можно сделать замечательные фото и просто насладиться обстановкой.

Что поесть в Черногории

Черногория не особо славится какими-то конкретными блюдами, которые обязательно стоит попробовать. В местных магазинах довольно сложно найти местные продукты – большинство из них привезены из соседних балканских стран или ЕС.

Если же вы хотите чего-то расслабляющего, местные жители очень рекомендуют домашнее вино. Можно попробовать как насыщенное красное "Вранац", так и белое "Крстач".

Также местные жители производят много меда, который отличается от привычного в Украине.

Из того, что можно считать сугубо черногорским блюдом, стоит попробовать сатараш. Это фактически овощное рагу, которое можно купить как в ресторане, так и в большинстве магазинов.

Однако основной акцент в кухне Черногории – это морепродукты. Почти в каждом заведении здесь можно найти различные виды морской рыбы, креветок, мидий и т. д. Однако здесь есть важный момент: поскольку некоторые заведения продают привезенные морепродукты, которые фактически не относятся к местной кухне, этот момент лучше уточнять заранее.

К рыбе в Черногории часто подают гарнир из картофеля со шпинатом. И здесь стоит быть готовыми к тому, что шпинат станет главной звездой блюда, поскольку его добавляют больше, чем самого картофеля. Также к рыбе часто подают черное ризотто с морепродуктами.

А как насчет цен?

Ключевой статьей расходов традиционно является проживание. И в случае с Черногорией цены сильно различаются – все зависит от местоположения, типа жилья и ваших пожеланий.

Например, в Будве номера на двоих могут стоить от 1000 гривень в сутки. Если же вас интересуют отдельные апартаменты, то стартовая цена возрастает до 4000 гривень. Конечно, есть эксклюзивные варианты, такие как аренда частной виллы стоимостью 300 тысяч гривень в сутки.

Подгорица хоть и является столицей, но расположена далеко от моря. Поэтому здесь можно найти еще более доступные варианты – от 800 грн в сутки. А вот в Которе цены уже будут выше – от 2000 грн.

Что касается еды, то в супермаркетах цены на продукты не особо отличаются от украинских. Мясо там стоит от 3 до 10 евро (хотя Черногория пока и не входит в ЕС и Шенгенскую зону, официальная валюта там – евро), хлеб – около 1 евро, стоимость овощей и фруктов зависит от сезона, а также от местоположения. Например, арбузы в супермаркетах могут стоить 50 центов за килограмм, тогда как на рынке цены начинаются от 80 центов.

К слову, Черногория, хотя и расположена у моря, не стоит рассчитывать на низкую стоимость морепродуктов – в супермаркетах цены на них могут быть выше, чем в Украине. На большинстве рынков в туристических городах ситуация аналогична. Единственная возможность купить морепродукты дешевле – приобрести их напрямую у рыбаков.

Что касается заведений общественного питания, то средняя стоимость ужина на двоих составляет около 30-50 евро. За эти деньги вы можете заказать два основных блюда, салат и два бокала вина или пива.

Цены непосредственно на пляжах немного выше, хотя само по себе посещение большинства пляжей бесплатное. Однако если вы захотите воспользоваться шезлонгом или зонтиком – за них придется заплатить. И в этом случае все также очень зависит от местоположения: на некоторых пляжах стоимость шезлонга составляет 10 евро в день, а самые дорогие варианты могут достигать и 70 евро в день.

Что касается туристических достопримечательностей, то средняя стоимость билета в музеях здесь составляет от 1 до 5 евро, при этом многие исторические объекты можно посетить бесплатно.

И наконец, транспорт. В городском транспорте билет стоит 1-1,5 евро (в зависимости от города). Если же речь идет о междугородних поездках, то стоимость зависит от расстояния. Например, из Подгорицы до Будвы можно доехать за 6 евро. Также может взиматься дополнительная плата за распечатку билета или сбор за пользование цифровой платформой.

Между тем, аренда автомобиля обойдется в 30-100 евро в сутки, а бензин будет стоить около 1,6 евро за литр.

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Черногория, без сомнения, обладает всеми условиями для качественного летнего отпуска не за все деньги мира. К тому же уже совсем скоро страна отменит безвизовый режим для россиян. Таким образом, если не исчезнет полностью, то хотя бы заметно минимизируется один из самых раздражающих для украинских туристов аспектов отдыха в этой стране.

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