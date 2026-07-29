Россияне требуют от Путина 'ударов возмездия' за Wildberries

Россияне больше не доверяют официальным заявлениям властей.

Удары по складам Wildberries в Московской и Тамбовской областях стали самой обсуждаемой темой прошлой недели среди россиян, превзойдя по популярности тему атак на нефтеперерабатывающую инфраструктуру.

В обсуждениях в Telegram-каналах и соцсетях россияне не верят официальным сообщениям Кремля и возлагают ответственность за атаки на российские власти и лично на Владимира Путина. В то же время призывы к Путину нанести "удары возмездия" и "сравнять Украину с землёй" также набирают значительную поддержку.

Об этом говорится в еженедельном мониторинге российских региональных социальных сетей, который проводит общественная организация Join Ukraine. Исследование охватывает около 410 региональных Telegram-каналов, а также региональные сообщества "ВКонтакте" во всех восьми федеральных округах России, включая временно оккупированные Крым, Донецкую и Луганскую области, за период с 13 по 19 июля.

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Так, по данным исследования, в течение недели россияне больше всего обсуждали:

массированную атаку более 350 беспилотников на Москву и Московскую область;

удары по "Газпром нефтехим Салават" и Афипскому НПЗ;

удар по двум логистическим комплексам Wildberries в Электростали и Котовске, в результате которого, по официальным данным, предварительный ущерб оценивается в более чем 50 млрд рублей.

Аналитики отметили, что в большинстве открытых дискуссий россияне не понимали логики ударов по Wildberries, не верили официальной статистике жертв и возлагали ответственность за ситуацию на российские власти, войну и лично на Путина.

Отдельной темой стал скандал с компенсациями вокруг Wildberries. Пользователи активно обсуждали изменение договоров с продавцами незадолго до атак, из-за чего маркетплейс фактически снял с себя ответственность за убытки от военных действий. Часть комментаторов открыто предполагала, что компания заранее готовилась к возможным ударам.

Исследование также показало рост усталости от войны. В разных регионах комментарии с призывами "надо уже заканчивать всё это" получают массовую поддержку. В то же время призывы бомбить Киев и уничтожать украинцев также популярны во многих регионах и набирают значительную поддержку.

Аналитики объясняют, что такая противоречивая картина является закономерной. После масштабных атак, вызывающих сильный общественный резонанс, резко возрастает общая активность аудитории в соцсетях. В такие моменты одновременно усиливаются как голоса тех, кто устал от войны и призывает к её прекращению, так и сторонников дальнейшей эскалации, требующих новых ударов по Украине. Это свидетельствует о поляризации российского общества и эмоциональной реакции на события.

"Удары по Wildberries стали своеобразным тестом на доверие. Реакции россиян показали, что официальным сообщениям они уже не верят на слово. Они ставят под сомнение статистику, подозревают заговоры, ищут виновных внутри страны и все чаще не принимают объяснения властей. Для Кремля это не менее опасный процесс, чем сами удары, ведь потеря доверия подрывает способность государства контролировать общественные настроения", – объясняет аналитик по российскому направлению общественной организации Join Ukraine Юлия Еленич.

Напомним, сегодня в Рязани дроны нанесли удар по логистическому центру Wildberries, вспыхнул огромный пожар, в результате которого склад почти полностью уничтожен.

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