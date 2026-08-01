В этом уравнении есть ошибка: на его исправление дается всего 7 секунд

Тест на внимание и логику, который удался далеко не всем.

Еще одна визуальная головоломка покорила соцсети – и на этот раз справиться с ней смогли лишь 2% пользователей.

Это отличная тренировка для мозга, которая будет полезна и детям, и взрослым.

Перед вами уравнение 9+6=16 – оно неверное.

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Задача формулируется в нескольких словах, хотя выполнить её гораздо сложнее, чем кажется: нужно переставить ровно две спички так, чтобы уравнение стало правильным.

На все у вас есть 7 секунд.

Не стоит недооценивать головоломку. По имеющимся данным, почти 99% людей, которые брались за решение, сдавались уже после первой же попытки, так и не найдя правильной комбинации.

Поэтому перед тем, как начать считать, советуем отложить телефон в сторону, убрать все посторонние звуки и максимально сосредоточиться на изображении – одним словом, изолировать себя от всего, что может отвлечь внимание хотя бы на мгновение.

Даже если разгадать головоломку за отведенное время не удалось, это был отличный способ потренировать внимание и логическое мышление.

Правильный ответ:

Одна спичка переставляется из цифры 9 (с её нижней левой стороны, чтобы превратить 9 в 8). Вторая спичка переставляется из цифры 6 (из правой верхней части), превращая её в 8.

В результате получается правильное равенство: 8 + 8 = 16

Другие головоломки

Для тех, кому эта задача показалась слишком легкой и кто жаждет новых эмоций, предлагаем новую головоломку.

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