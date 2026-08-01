Рубио назвал главное условие для успеха мирных переговоров Украины и России

Он заявил, что сША намерены возобноить переговоры в ближайшее время.

Госсекретарь США Марко Рубио объявил о возможном возобновлении в ближайшее время мирных переговоров с целью прекращения войны в Украине и назал главное условие для их успеха.

"В ближайшие несколько недель будут предприняты определенные усилия, чтобы понять, удастся ли нам возобновить переговоры между Россией и Украиной и положить конец этой войне", - сказал он в интервью Fox News.

В то же врем он подчеркнул, что сблизить позиции сторон будет крайне сложно, и без этого результатов достигнуть не удастся.

Видео дня

"У обеих сторон есть довольно жесткие "красные линии", и пока нам не удастся хоть немного сблизить эти "красные линии", мы не достигнем желаемого результата", - добавил он.

В то же время, отметил Рубио, США готовы использовать любую возможность, чтобы подтолкнуть мирные переговоры.

США и война в Украине

Ранее Рубио после встречи с главой МИД РФ Сергеем Лавровым заявил, что для достижения соглашения о прекращении войны в Украине необходимо вынести на обсуждение "новые идеи". Рубио отметил, что предложения, выдвинутые до сих пор, "не были приемлемы для Украины в то время, и я не думаю, что они будут приемлемы для нее сейчас; более того, скорее всего, они будут для нее еще менее приемлемы".

Также СМИ пишут, что специальные посланники президента США Стив Уиткофф и Джаред Кушнер могут посетить Киев во второй половине августа в рамках мероприятий, приуроченных к 35-й годовщине независимости Украины.

Вас также могут заинтересовать новости: