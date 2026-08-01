Синоптики назвали два самых жарких дня в начале августа

Воскресенье и понедельник принесут сильную жару.

Первые дни августа компенсируют тепло, которого, возможно, кому-то не хватило в течение июля. Об этом предупреждает Украинский гидрометцентр.

По данным синоптиков, к нам надвигается раскаленная воздушная масса, и будет действовать антициклон.

Высокое атмосферное давление не позволит развиться облачности, поэтому в большинстве областей в ближайшие трое суток будет преимущественно без осадков. Лишь в воскресенье на северо-западе, а в понедельник в северной части во второй половине дня возможны локальные дожди с небольшими грозами. Но в целом в ближайшие дни осадков не будет.

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"А вот на температурные показатели обращаем особое внимание. Раскалённая воздушная масса из Западной Европы принесёт жару", – говорят синоптики.

Ночью температура ожидается в пределах +15°...+22°, днём +27°...+34°. Жарче всего будет на западе, а с воскресенья по понедельник и на юге может быть сильная жара +35°...+37°. В целом ожидается, что самыми жаркими будут воскресенье и понедельник.

Погода в августе – прогноз на месяц

Август 2026 года принесет в Украину много тепла. Ожидается, что среднемесячная температура составит +21°...+25°. Это, по данным Укргидрометцентра, на 2 градуса выше нормы. Количество осадков в августе составит 80 – 100 % от нормы, но в западных областях дождей будет недостаточно (50 – 70% от климатической нормы).

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