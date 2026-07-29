Удары по Wildberries проложат путь к поражению России, – Foreign Policy

Уничтожение компании Wildberries наносит ущерб и российской армии, и российской экономике, и социально-политической стабильности РФ.

Украина нанесла серию ударов по логистическим центрам крупнейшего российского маркетплейса Wildberries, который играет гораздо более важную роль в обеспечении российской армии, чем может показаться на первый взгляд. Об этом в статье для Foreign Policy пишет российский оппозиционный журналист Алексей Ковалев.

Как отмечается в публикации, на первый взгляд Wildberries может выглядеть исключительно гражданской компанией, ведь десятки миллионов россиян ежедневно заказывают через платформу обычные товары. В то же время, как рассказывает автор, маркетплейс фактически стал одним из ключевых каналов поставки снаряжения для российских военных. Из-за нехватки, задержек и проблем в официальной военной логистике многие подразделения зависят от частных закупок, волонтерской помощи и краудфандинга.

До недавнего времени на сайте Wildberries даже существовала отдельная категория "Все для СВО", где было представлено более 200 тысяч товаров – от бронежилетов и тактических шлемов до компонентов для беспилотников. После первых ударов этот каталог убрали, однако сами товары остались доступными в других категориях. Автор также обращает внимание, что многие позиции имели пометку об испытании в условиях боевых действий и активно покупались для российских военных.

Видео дня

"Именно это делает удары по складам военно-логичными. Нарушьте работу платформы, которая объединяет и обеспечивает эту неформальную систему поставок, и убытки не ограничатся только компанией, работниками складов и мелкими продавцами, потерявшими свой товар", – подчеркивает Ковалев.

Важным журналист считает и психологический эффект этих атак. Через Wildberries покупки совершают десятки миллионов россиян, а миллионы людей зарабатывают на платформе в качестве продавцов. После уничтожения складов в российских соцсетях начали массово появляться видео предпринимателей, жалующихся на потерю товаров и доходов. Таким образом, отмечает автор, война всё сильнее влияет не только на военную сферу, но и на повседневную жизнь российского среднего класса.

По оценкам, уже после первых атак Украина вывела из строя около 8% всех логистических мощностей Wildberries. Только прямые убытки от повреждения складов оцениваются примерно в 400 млн долларов, тогда как потери продавцов из-за уничтоженных товаров могут составить еще 2 млрд долларов. Российские власти практически не освещали эти события в государственных СМИ, а Кремль, как отмечает автор, уже рассматривает возможность финансовой поддержки компании.

Удары по Wildberries: последние новости

Как писал УНИАН, прошлой ночью Украина нанесла новую атаку с помощью дронов по РФ. В частности, были поражены объекты в Рязани, в результате чего на складе Wildberries вспыхнул пожар. Огонь фактически уничтожил объект. Также был поврежден один из крупнейших НПЗ России, расположенный в этом регионе.

Кроме того, мы сообщали, что удары по складам Wildberries в Московской и Тамбовской областях стали самой обсуждаемой темой в российских соцсетях, обогнав по популярности атаки на НПЗ. Россияне массово не доверяют официальным сообщениям, возлагают ответственность на власти и Путина, но в то же время активно поддерживают призывы к "ударам возмездия" против Украины.

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