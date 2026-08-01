Август в Украине начнется с +35°: какие области окажутся в эпицентре жары

В то же время на востоке Украины ожидается тепло +23°...+27°.

Август в Украине начнется с жаркой погоды. По всей стране 1 числа будет сухо и солнечно, а температура поднимется до "тридцаток". Горячее всего будет на западе, где местами разогреет аж до +35°, а вот на востоке и северо-востоке еще сохранится более комфортная температура +24°...+27°. Об этом сообщает Погода УНИАН.

На западе Украины 1 августа будет жарче всего. Тут день обещает быть солнечным и сухим, благодаря чему температура поднимется до +28°...+35°.

На севере Украины тоже будет много солнца. Днем тут ожидается +28°...+30°, в Черниговской области +26°...+28°, а на Сумщине +24°...+26°.

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На востоке Украины жары сегодня не будет. Тут тоже ожидается ясная и безоблачная погода без осадков, однако температура будет более приятной, +23°...+27°.

В центральной части Украины 1 августа продолжится период солнечной и сухой погоды. Температура днем ожидается от +26° до +31°.

Юг Украины сегодня разогрет до +25°...+30°. Ожидается ясная безоблачная погода с большим количеством солнца.

Погода на месяц - прогноз на август 2026

По предварительному прогнозу, август в Украине будет теплым, солнечным и жарче, чем предыдущие летние месяцы. Самая сильная жара ожидается в начале месяца, после чего температура немного снизится. Дожди пройдут неравномерно: больше всего осадков прогнозируют на западе страны, тогда как на юге и востоке их будет немного. В Киеве и Одессе ожидается много солнечных дней, во Львове погода будет более переменчивой, а в Харькове и Днепре сохранится преимущественно теплая погода с редкими дождями.

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