Украинский юноша совершил уникальное восхождение: сколько гор покорил за день

Спортсмен не собирается останавливаться на достигнутом.

Юный украинский спортсмен Роман Марцун совершил уникальное восхождение, за один день покорив все 6 самых высоких вершин украинских Карпат. Высота каждой из них превышает 2000 м.

Как сообщает "Закарпатье онлайн", парень из Славской общины Львовской области преодолел более 60 км по Черногорскому хребту. Ему покорились Говерла, Петрос, Ребра, Гутин Томнатик, Бребенескул. Завершил поход спортсмен на вершине Пип-Иван Черногорский.

Для установления личного рекорда Роману понадобилось 13 часов 27 минут и 31 секунда. Он двигался со средней скоростью 4,5 км в час. Свое путешествие юноша совершил без постороннего сопровождения. При этом он нес рюкзак весом около 20 кг с палаткой и необходимым снаряжением.

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Отмечается, что на этом спортсмен не собирается останавливаться. Покорение украинских вершин стало одним из этапов подготовки к более амбициозной цели – совершить восхождение на 14 восьмитысячников по всему миру.

Самые высокие горы мира – другие новости

Самой высокой горой Земли считается Эверест в Гималаях, однако это представление не совсем точное. Более половины высоты горы составляет приподнятый холм континентальной плиты, на котором стоит Эверест. Поэтому его реальная высота от основания до вершины составляет всего 3650–4650 метров (в зависимости от того, с какого склона измерять).

Альпинистам, планирующим совершить восхождение на Эверест, теперь, возможно, придётся подтвердить наличие предыдущего опыта. Разрешение на восхождение планируют выдавать только тем заявителям, которые ранее покорили хотя бы одну другую непальскую гору высотой более 7000 метров.

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