+38° влупит в Украине уже сегодня: синоптик назвал самые горячие области Украины

Температура постепенно повысится по всей стране, прохлады не будет нигде.

Первые августовские выходные в Украине будут очень жаркими. Об этом свидетельствует прогноз синоптика Игоря Кибальчича, опубликованный на портале meteoprog.

В ряде областей температура поднимется до жарких +33°...+38°.

По всей стране сохранится солнечная и сухая погода, только вечером 2 августа местами в Прикарпатье и на Волыни пройдут кратковременные грозовые дожди.

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Погода 1 августа

В начале месяца в западных областях ожидается жаркая и сухая погода. Осадков не предвидится. Ветер будет слабым, всего 3–8 м/с. Температура достигнет +33...+38 °С.

На севере в субботу будет малооблачно и сухо. Ветер 3–8 м/с. Температура +28...+33 °С.

В центральной части страны ожидается солнечная и жаркая погода, без осадков. Столбики термометров покажут +28...+33 °С.

На юге будет жарко и сухо. Ветер 5–10 м/с. Температура воздуха днем +29...+34 °С.

На востоке Украины сегодня будет преобладать солнечная и сухая погода, без осадков. Ветер 5–10 м/с. Воздух прогреется до +26...+31 °С.

Погода 2 августа

На западе Украины погода существенно не изменится. Будет сухо и жарко, только вечером местами на Прикарпатье и Волыни пройдут кратковременные грозовые дожди. Температура ночью +16...+21 °С, днём +33...+38 °С.

На севере также сохранится жаркая и сухая погода, без осадков. Ночью будет +14…+19 °С, днем +29…+34 °С.

В центральной части страны продолжится период солнечной и жаркой погоды, без осадков. Температура воздуха ночью будет колебаться в диапазоне +15…+20 °С, днем нагреется до +31…+36 °С.

На севере воскресенье будет жарким и без осадков под влиянием антициклона. Ветер 3–8 м/с. Температура ночью +17…+22 °С, днем жара усилится до +30…+35 °С.

На востоке будет преобладать солнечная и сухая погода, без осадков. Ветер слабый, 3–8 м/с. Температура ночью +14…+19 °С, днем +28…+33 °С.

Как долго продлится жара – прогноз Укргидрометцентра

В эти выходные самая высокая температура будет фиксироваться на западе страны, но уже с понедельника раскаленный воздух распространится на большую часть территории Украины.

По данным Укргидрометцентра, пока невозможно точно сказать, как долго продлится жара, но следующая неделя точно будет теплее текущей.

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