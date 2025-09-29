Он отметил, что это решение также поддерживают представители администрации Трампа.

Президент США Дональд Трамп разрешил Украине наносить удары по территории в глубине России. Об этом сказал спецпосланник президента США по Украине Кит Келлог в интервью Fox News, отметив, что это решение также поддерживают представители администрации Трампа.

На прямой вопрос, считает ли президент США, что Украина может наносить удары по России дальнобойным оружием, Келлог, ответил, что это было санкционировано президентом.

"Я думаю, что, прочитав то, что он сказал, а также то, что сказали вице-президент Вэнс и госсекретарь Рубио, ответ — да. Используйте возможность наносить удары на большом расстоянии. Никаких убежищ не существует", - сказал он.

Видео дня

В то же время он отметил, что иногда Пентагон не давал Украине разрешения на осуществление таких ударов.

США и удары по России

Как писало издание WSJ, президент США Дональд Трамп заявил украинскому коллеге Владимиру Зеленскому, что готов снять запрет на удары американским оружием по территории РФ.

Президент США Дональд Трамп заявил украинскому коллеге Владимиру Зеленскому, что готов снять запрет на удары американским оружием по территории РФ.

Трамп ответил, что не против этой идеи, однако, по словам источника издания, глава Белого дома ограничился только словами и не взял на себя никаких обязательств по отмене запрета на такие удары.

Вас также могут заинтересовать новости: