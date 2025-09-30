Он отметил, что Путину так и не удалось достичь ни одной значимой тактической или оперативной цели.

Страны НАТО должны делать больше для победы Украины в войне, развязанной Россией, а обязательство стран Альянса увеличить свои взносы на оборону до 5% является правильным шагом. Такое мнение во время своего выступления на "Варшавском форуме по безопасности - 2025" высказал экс-министр обороны Соединенных Штатов Америки Ллойд Остин, сообщает Укринформ.

Так, в ответ на вопрос о том, как страны НАТО могут коллективно поспособствовать победе Украины сейчас, бывший глава Пентагона отметил: "Я думаю, нам нужно делать больше из того, что мы делаем".

Он напомнил о результатах саммита НАТО в Гааге, когда подавляющее большинство стран-членов Альянса выразила "вполне очевидную" поддержку Украины и согласилась увеличить взносы на коллективную оборону до 5% от ВВП.

"Так что 3,5% этого обещания пойдет на основные оборонные вопросы, а еще 1,5% - на инфраструктуру, это огромное обязательство. И это, по моему мнению, означает много ресурсов для оказания дополнительной поддержки не только Украине, но и, что самое важное, всем странам НАТО", - сказал Остин.

Кроме того, он подчеркнул необходимость использовать эти ресурсы наилучшим образом, с обдуманной закупкой необходимых систем вооружений и боеприпасов, мобилизацией промышленной базы и координацией совместных усилий в этой сфере. По словам бывшего министра обороны США, если это будет сделано правильно, то Европа будет становиться сильнее.

Остин также охарактеризовал позицию, в которой сейчас находится Украина. Он подчеркнул:

"Когда мы смотрим на ситуацию сейчас, после более трех лет, Украина остается суверенной страной - она принимает собственные решения, она, знаете, остается очень демократической страной. И мы хотим видеть, чтобы она в дальнейшем была демократией и имела средства для самозащиты".

Экс-глава Пентагона также подчеркнул, что президенту России Владимиру Путину так и не удалось достичь ни одной значимой тактической или оперативной цели.

"Практически во всех случаях он не смог сделать того, что намеревался сделать", - отметил Остин и добавил, что это важный аспект, который свидетельствует о воле украинского народа и решительной поддержке западных стран.

Война в Украине - опыт НАТО

Как сообщал УНИАН, Командующий Объединенных сил НАТО в Бранссуме генерал Инго Герхарц во время "Варшавского форума по безопасности - 2025" заявил, что странам-членам Альянса необходимо поучиться противодействию угрозам воздушному пространству у Украины.

Он отметил необходимость синхронизировать усилия среди стран НАТО для противодействия угрозам воздушному пространству. Герхарц также выразил надежду, что "стена дронов" позволит защитить воздушное пространство НАТО от вражеских беспилотников и других угроз.

