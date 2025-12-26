В случае передачи Северной Кореей ракет Hwasal-1 Ra-3 Россия сможет усилить удары по прифронтовой инфраструктуре Украины.

Россия якобы может получить от Северной Кореи крылатые ракеты Hwasal-1 в версии Ra-3, способные нести боевую часть массой до 1 тонны на дальность 130-250 километров. Об этом сообщает ресурс OSINTWarfare, опубликовав фото одного из испытаний ракеты.

По оценкам Defence Express, в случае подтверждения такой передачи это может усилить возможности РФ для ударов по критической инфраструктуре Украины, прежде всего в приграничных и прифронтовых регионах.

При этом источник информации не уточняется, что затрудняет оценку достоверности. Ранее Россия уже заявляла о намерениях получить от КНДР другие виды вооружения - в частности 600-мм РСЗО KN-25 и баллистические ракеты KN-15, - однако эти данные впоследствии не подтвердились.

Видео дня

Потенциальные возможности и ограничения

Hwasal-1 Ra-3 (западное обозначение - KN-27) является дозвуковой крылатой ракетой. Из-за значительной массы боевой части ее реальная глубина поражения может быть меньше заявленной - ориентировочно на 50 км, с учетом необходимости сохранять дистанцию от линии фронта.

Пока неизвестно, сколько ракет и пусковых установок КНДР теоретически могла бы передать РФ. Именно от этого зависит, будут ли российские войска формировать отдельную ракетную бригаду, а также сколько времени понадобится на подготовку персонала.

Происхождение ракеты остается открытым вопросом

Ранее Hwasal-1 демонстрировалась Пхеньяном как потенциальный носитель ядерного оружия с дальностью до 1500 км. Создание версии Ra-3 с усиленной боевой частью означает фактическое перепроектирование ракеты, что может свидетельствовать либо о внутренних потребностях КНДР, либо о разработке "под заказ".

В основе ракеты могли лежать технологии российской "Искандер-К", китайской CJ-10 или советской РК-55 "Рельеф". Ранее сообщалось, что РФ передавала Северной Корее материалы для производства ракет KN-23.

Оружие КНДР - последние новости

Как сообщал УНИАН, лидер Северной Кореи Ким Чен Ын проинспектировал ключевые предприятия военно-промышленного комплекса страны и приказал модернизировать производство ракет и артиллерийских снарядов.

Инспекция состоялась на фоне демонстрации новых военных возможностей КНДР. Накануне Пхеньян обнародовал фотографии, свидетельствующие о прогрессе в строительстве 8700-тонной атомной подводной лодки, а также сообщил об испытании новой высотной ракеты дальней дальности, которая, по утверждению северокорейской стороны, точно поразила условную цель на высоте 200 километров.

Вас также могут заинтересовать новости: