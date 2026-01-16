Насколько большую роль сейчас играет Иран в войне РФ против Украины: анализ СМИ

Начиная с 2022 года Иран отправил в Россию большие партии боеприпасов, снарядов и дронов.

В последние годы Иран был одним из основных поставщиков военного оборудования в Россию – особенно после начала полномасштабного вторжения РФ в Украину.

Как сообщили RFE/RL (Радио Свобода) эксперты, в настоящее время эта поддержка не играет ключевой роли в военных действиях Москвы. Издание Bloomberg несколько дней назад писало, что с октября 2021 года объем продаж иранских ракет России составил 2,7 млрд долларов. Речь идет о ракетах противовоздушной обороны и баллистических ракетах.

Примечательно, что Москва не обнародует объемы торговли с Ираном. Тегеран же настойчиво отрицает поставки какой-либо продукции в Россию. Хотя есть доказательства, свидетельствующие об обратном. В том числе – широкое использование Россией иранских ударных дронов Shahed в первые месяцы российско-украинской войны. Однако сейчас объемы сотрудничества, похоже, уменьшились, считают авторы материала.

Иранские дроны в войне РФ против Украины

Руководительница программы "Евразия" в Центре исследований нераспространения оружия имени Джеймса Мартина Ханна Нотте рассказала, что иранские дроны все еще поставляются в Россию – по крайней мере до прошлого года страна-агрессор получала более новые модели беспилотников. Однако, по ее мнению, пик поставок оборонной продукции Ирана в Россию давно миновал.

Похожее мнение высказал в комментарии "Настоящему времени" Руслан Сулейманов, аналитик Центра новых евразийских стратегий:

"Россия уже не так зависит от иранского оружия, как четыре года назад. Те же дроны Shahed производятся на территории России под названием "Герань", и... около 90 процентов всего производственного цикла этих дронов уже полностью расположено в России, без помощи Ирана".

Ракеты от Ирана

Ранее генерал Кристофер Каволи, который в то время возглавлял Центральное командование Вооруженных сил США, докладывал, что Иран продолжал оказывать материальную поддержку России. По его словам, Тенеран передал Москве "более 400 баллистических ракет малой дальности и сотни тысяч артиллерийских снарядов".

Месяц спустя Reuters писало, что Иран планирует отправить России ракетные установки Fath-360, хотя официальный Тегеран это отрицал. В Пентагоне же говорили, что ракеты доставлены.

Сообщений об использовании Fath 360 в войне против Украины не поступало, отмечает автор материала. Нотте предполагает, что причина может заключаться в том, что РФ так и не получила пусковые установки или не нуждалась в них из-за поставок из КНДР и увеличения объемов внутреннего производства.

Иранские боеприпасы и снаряды

Начиная с 2022 года, по оценкам, Иран отправил в Россию большие партии боеприпасов и снарядов. Wall Street Journal в 2023 году оценивала их количество в 300 000 артиллерийских снарядов и около 1 миллиона патронов.

По словам Нотте, как и в случае с ракетами, снаряды и патроны от КНДР превысили поставки из Ирана по объему.

"Украинцы оценили в прошлом году, что 50% всех боеприпасов, которые Россия использовала в Украине, были северокорейскими. Поэтому я считаю, что после того, как Северная Корея стала основным поставщиком оборонной продукции в Россию, вероятно, просто не было необходимости получать иранские боеприпасы", – пояснила она.

Откуда РФ получает оружие и технологии для войны

Ранее СМИ писали о том, что Россия наладила схему поставок американских терминалов Starlink для использования их в войне против Украины. Для этого РФ прибегла к махинациям в декларациях. И разоблачить схему помогла ошибка в документах.

В то же время в ноябре 2025 года Главное управление разведки сообщало, что Северная Корея резко сократила поставки боеприпасов в Россию. Всего с 2023 года Корея поставила России 6,5 миллиона артиллерийских снарядов. Но в 2025 году поставки были в два раза меньше, чем в 2024.

